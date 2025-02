PSV x Juventus: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Champions

Nesta quarta-feira, pelos playoffs das oitavas de final da Liga dos Campeões, o PSV enfrenta a Juventus, às 17h (de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, nos Países Baixos.

No jogo de ida, o PSV perdeu por 2 a 1 para a Juventus, na Itália. A equipe holandesa precisa reverter o resultado em casa para avançar na Liga dos Campeões. No cenário nacional, o clube briga pelo título do Campeonato Holandês e está na segunda posição, com 52 pontos, dois a menos que o líder Ajax.

Por sua vez, a Juventus decide com a vantagem do jogo da ida. A equipe italiana pode empatar fora de casa que se qualifica para as oitavas de final da Liga dos Campeões. No Campeonato Italiano, o clube está em quarto lugar, com 46 pontos, dez a menos que a líder Napoli.

O duelo terá transmissão da TNT e da Max.

ÚLTIMOS JOGOS

PSV - Uma vitória, três empates e uma derrota.



Juventus - Quatro vitórias e uma derrota.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Obispo e Mauro Júnior; Veerman, Til e Schouten; Perisic, Lang e Luuk de Jong



Técnico: Peter Bosz

Juventus: Di Gregório; Weah, Gatti, Veiga e Kelly; Koopmeiners e Locatelli; González, McKennie e Yildiz; Kolo Muani



Técnico: Thiago Motta

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Slavko Vincic, com os assistentes Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. O VAR será conduzido por Alen Borosak.