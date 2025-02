PSG faz sete no Brest pela volta dos playoffs e vai às oitavas da Champions

Nesta quarta-feira, em duelo válido pela volta dos playoffs da Liga dos Campeões, o PSG recebeu o Brest no Parque dos Príncipes, goleou por 7 a 0 (10 a 0 no agregado) e avançou às oitavas de final. Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Doué, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos e Mayulu balançaram as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, a equipe comandada por Luis Enrique carimbou seu passaporte para a próxima fase e agora aguarda sorteio, que acontece nesta sexta-feira, para saber se encara Barcelona ou Liverpool nas oitavas. De outro lado, com a derrota, o Brest foi eliminado da competição continental.

O PSG volta aos gramados no próximo domingo, às 16h45 (de Brasília), quando visita o Lyon, no Groupama Stadium. No mesmo dia, mas às 13h15, o Brest visita o Strasbourg. Ambos os duelos serão válidos pela 23ª rodada do Campeonato Francês.

O placar foi inaugurado pelo PSG aos 20 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque pela esquerda, Barcola recebeu lançamento, ganhou do marcador na velocidade e arrematou cruzado de canhota.

Aos 39 minutos da etapa inicial, o PSG aumentou a diferença. Após cruzamento rasteiro de João Neves pela direita, Kvaratskhelia apareceu na segunda trave e concluiu firme para balançar as redes.

Aos 14 minutos do segundo tempo, o PSG ampliou sua vantagem. Ao dominar na entrada da área, Vitinha ajeitou para a perna direita e finalizou forte, sem chances para o goleiro adversário.

Aos 20 minutos da etapa complementar, o PSG chegou ao seu quarto tento. Em jogada de Gonçalo Ramos, que tirou o marcador de letra, Doué recebeu livre de marcação na área apenas para concluir.

O PSG marcou o quinto gol da partida aos 24 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Hakimi pela direita, Nuno Mendes se antecipou ao marcador na segunda trave e arrematou rasteiro para estufar as redes.

O sexto gol do PSG foi anotado aos 31 minutos da última etapa. Doué recebeu pela esquerda já dentro da área e encontrou Gonçalo Ramos, que apenas tirou o goleiro adversário na finalização.

Aos 40 minutos do segundo tempo, o PSG fechou a goleada. Em rápida troca de passes pela esquerda, Kvaratskhelia passou e achou Mayulu, que concluiu cruzado.