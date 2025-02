Portuguesa garante vaga no Série D do Brasileirão e iguala marca de 14 anos atrás

Com dois jogos de antecedência, a Portuguesa alcançou suas metas iniciais no Paulistão. Contando com resultados favoráveis na rodada desta quarta-feira, a Lusa garantiu a sua classificação para a Série D do Campeonato Brasileiro de 2026 e, consequentemente, a permanência na elite do futebol paulista na próxima temporada.

Desde 2017, o Rubro Verde não disputava o Brasileirão em duas edições seguidas. Além disso, há 14 anos a Portuguesa não permanecia quatro temporadas seguidas na Série A1 do Paulistão.

"Nosso objetivo era fazer um Paulistão seguro e alcançamos isso. Com dois jogos de antecedência conseguimos resolver a questão do rebaixamento e a vaga no Campeonato Brasileiro. Agora vamos pela classificação", comemorou Alex Bourgeois, presidente da Portuguesa SAF, para depois completar.

"Desde o início do nosso projeto deixamos claro que o principal objetivo em 2025 é subir no Brasileiro. A campanha no Paulistão mostra que estamos no caminho certo".

A Lusa volta a campo nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), quando enfrenta o São Bernardo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.