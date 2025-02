Portuguesa defende uso do gramado sintético e cita evolução tecnológica: "Momento de reflexão"

Na última terça-feira, o debate a respeito do gramado sintético atingiu seu ápice em função da manifestação pública de jogadores que são contra a utilização deste tipo de grama no futebol brasileiro. Clubes que jogam em estádios com tal tipo de gramado se defenderam, e foi a vez da Portuguesa SAF fazer o mesmo.

Nesta quinta-feira, a Portuguesa, que tem mandado seus jogos no gramado sintético da Mercado Livre Arena Pacaembu, divulgou seu posicionamento sobre o tema. A Lusa publicou um vídeo em que o Dr. Turibio Barros, diretor de Saúde e Performance do clube, defende a utilização da grama sintética.

"Muitos dos conceitos a respeito do gramado sintético são antigos, e vem do tempo em que o gramado sintético era de outra geração. Hoje, eu acho que nós precisamos entender e aceitar que a tecnologia do gramado sintético evoluiu muito e, consequentemente, essa prevenção contra lesões precisa ser revista", afirmou o Dr. Turibio.

Um argumento muito usado por aqueles que são contra o gramado sintético trata da incidência de lesões, que seria maior. O médico da Portuguesa, por sua vez, refutou tal tese ao mencionar um estudo de 2023 publicado pela revista científica The Lancet.

"Em mais de 1000 atletas observados, havia, inclusive, pelo contrário, maior incidência de lesões em gramado natural do que gramado sintético. Essa é uma evidência do que, hoje, nós estamos, inclusive, constatando na Portuguesa SAF. Nós temos jogado no Pacaembu, que tem um sintético de última geração", apontou o diretor.

"Fizemos vários jogos desde o início do Campeonato Paulista e não tivemos nenhuma lesão. Muito menos nossos adversários, que jogaram no mesmo campo. Eu acho que é um momento de uma reflexão e de uma reconsideração sobre certas posturas", concluiu.

O debate sobre o gramado sintético no futebol brasileiro começou quando jogadores como Neymar, Lucas Moura, Memphis Depay, Thiago Silva e outros se juntaram e publicaram, nas redes sociais, uma espécie de 'manifesto' contra o uso de tal tipo de gramado.

Do outro lado, clubes que utilizam o gramado sintético em seus respectivos estádios, como Palmeiras e Botafogo, divulgaram notas em defesa do uso do sintético.