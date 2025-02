Palmeiras x Botafogo-SP: SP: veja informações e prováveis escalações do jogo "decisivo" pelo Paulistão

O Palmeiras tem um compromisso decisivo pela frente na briga por uma vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. O Verdão recebe o Botafogo-SP nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 11ª rodada da competição estadual.

O Alviverde está pressionado no Paulistão. A equipe comandada por Abel Ferreira está, neste momento, fora da zona de classificação ao mata-mata. O time ocupa a terceira posição do Grupo D, com 17 pontos. O São Bernardo lidera a chave, com 22 pontos, enquanto a Ponte Preta é a segunda colocada, com 19.

Dessa forma, a vitória em casa é fundamental para o Palmeiras, que depende também de uma combinação de resultados para avançar às quartas de final do Estadual. O clube alviverde vem de um empate sem gols no clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque, no último domingo.

Para o confronto, Abel Ferreira ganhou dois novos desfalques. Maurício (luxação no ombro direito) e Gustavo Gómez (lesão muscular na coxa esquerda) se juntaram a Paulinho (cirurgia na perna direita) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) no departamento médico.

Véspera de confronto ?! A manhã foi de sequência na preparação! Leia os detalhes em nosso site ? https://t.co/Lj3nRA4VEE pic.twitter.com/66QOGXzJw6 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 19, 2025

Em contrapartida, o treinador vive a expectativa de contar com o retorno de Felipe Anderson. Após se recuperar de dores no púbis, o meia-atacante tem treinado normalmente com o grupo e pode aparecer como opção no banco de reservas.

O Botafogo-SP, por sua vez, também trata a partida como decisiva para seu futuro no Paulistão. O time de Ribeirão Preto figura na terceira posição do Grupo A, com 11 pontos, e disputa a segunda vaga da chave com o segundo colocado Mirassol, que soma 16 pontos.

Se quiser seguir sonhando com uma vaga nas quartas de final do Estadual, o Botafogo-SP precisa vencer o Palmeiras e torcer por uma derrota do Mirassol, que encara o Red Bull Bragantino, fora de casa, também nesta quinta-feira.

O treinador Márcio Zanardi não poderá contar com três jogadores: Leandro Maciel, que está suspenso, além de Jeferson e Gustavo Bochecha, lesionados.

NO SANTÃO ? Nesta quarta-feira (19), o elenco botafoguense realizou o último treinamento em Ribeirão Preto antes da viagem para São Paulo. A atividade ocorreu no gramado do Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet. Veja as fotos ? https://t.co/k4AxxPq7cK ? Botafogo Futebol S/A (@botafogofsa) February 19, 2025

FICHA TÉCNICA



PALMEIRAS X BOTAFOGO-SP

Data: 20 de fevereiro de 2025, quinta-feira



Horário: 19h30 (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Árbitro: João Vitor Gobi



Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Alex Alexandrino



VAR: Thiago Duarte Peixoto

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Naves, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Facundo Torres, Estêvão e Flaco López



Técnico: Abel Ferreira

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Ericson, Edson e Alisson Cassiano; Walisson, Sabit, Alejo Dramisino e Gabriel Risso; Douglas Baggio, Pablo Thomaz e Alexandre de Jesus



Técnico: Márcio Zanardi