Palmeiras pode ficar mais de um mês sem jogos se não avançar ao mata-mata do Campeonato Paulista

O Palmeiras não vive situação muito simples no Campeonato Paulista e corre o risco de ser eliminado de forma precoce, na fase de grupos da competição. Se isso ocorrer, o Verdão terá um longo período sem partidas oficiais, sendo pouco mais de 30 dias.

Antes de pensar nessa possível situação, a equipe comandada por Abel Ferreira entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Botafogo-SP, pela 11ª rodada. A bola rola no Allianz Parque, a partir das 19h30 (de Brasília). Mas, para se classificar, o Verdão depende de mais três pontos e de um tropeço da Ponte Preta, que enfrenta o São Paulo, no Morumbis, na quarta-feira.

A última rodada do Estadual está marcada para acontecer neste domingo, dia 23, quando o Verdão enfrenta o Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Caso o Verdão não consiga a classificação às quartas de final, que estão marcadas para acontecer no dia 1° de março, teria seu próximo compromisso apenas pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com a tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a primeira rodada do Brasileirão será desmembrada entre os dias 29, 30 e 31 de março, sábado, domingo e segunda-feira, respectivamente. A estreia do Verdão será no Allianz Parque, contra o Botafogo.

No momento, o Palmeiras ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com 17 pontos conquistados, dois a menos que a Ponte Preta, que está em segundo lugar. O São Bernardo lidera a chave, com 22 pontos. Na lanterna, o Velo Clube fecha o grupo, com 9.

O técnico Abel Ferreira foi questionado no último jogo sobre a possibilidade de cair fora do Paulista logo cedo. Desde que o treinador chegou ao clube, o Verdão foi finalista em todas as edições, conquistou três títulos (2022, 2023 e 2024) e ficou com um vice (2021).

"Não sei porque nunca ficamos de fora. Ganhamos três seguidas, não sei se temos esse crédito de não ganhar a quarta ou ficar fora. Não sei o que vai acontecer. Temos 17 pontos e estaríamos classificados nos outros grupos, menos no nosso. Temos que nos preparar no CT, na nossa estrutura. Desde que estou aqui ninguém nos dá nada. Sei da nossa determinação e resiliência. O que vai acontecer, eu não sei. Ainda estamos na luta, no grupo que mais pontos têm. Estamos dependentes de fazer, sobretudo fazer o nosso e isso que controlamos. Nunca ficamos fora, mas uma coisa sei: vamos ter tempo para treinar mais, mas o impacto não sei", declarou o treinador.