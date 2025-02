Palmeiras fecha preparação para encarar o Botafogo-SP; veja time provável

O Palmeiras está pronto para um compromisso "decisivo" pelo Campeonato Paulista. Na manhã desta quarta-feira, o elenco alviverde fechou a preparação para enfrentar o Botafogo-SP. A bola rola nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Estadual.

Na Academia de Futebol, o grupo palmeirense realizou um trabalho posicional com opções de movimentação e jogadas. Na sequência, os atletas ainda disputaram um jogo de 11 contra 11 em campo reduzido.

Para o duelo contra o Botafogo-SP, o Palmeiras terá duas baixas importantes. Serão ausências o meia-atacante Maurício, com uma luxação no ombro direito, e o zagueiro Gustavo Gómez, com uma lesão muscular na coxa esquerda. Já Paulinho (cirurgia na perna direita) e Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) também serão desfalques.

Por outro lado, fica a expectativa quanto ao retorno do meia-atacante Felipe Anderson. O jogador voltou a treinar com o grupo na última terça-feira, após se recuperar de dores no púbis. Caso esteja apto fisicamente, o camisa 9 pode voltar a ser opção no banco de reservas do Verdão.

Véspera de confronto ?! A manhã foi de sequência na preparação! Leia os detalhes em nosso site ? https://t.co/Lj3nRA4VEE pic.twitter.com/66QOGXzJw6 ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 19, 2025

Assim, um provável Palmeiras para a partida tem:

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira para buscar a vitória e entrar na zona de classificação ao mata-mata do Paulistão. Neste momento, a equipe alviverde é terceira colocada no Grupo D, com 17 pontos - dois a menos que a Ponte Preta, segunda colocada com 17, e cinco a menos que o líder São Bernardo, que tem 22.

Para avançar, o Verdão ainda precisa contar com tropeços dos rivais que estão à frente na classificação. A Ponte Preta enfrenta o São Paulo, no Morumbis, nesta quarta-feira, enquanto São Bernardo duela com a Portuguesa, na quinta-feira.