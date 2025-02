Palmeiras se complica; veja cenários que evitam eliminação no Paulistão

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras joga pelo Paulistão somente na quinta-feira (20), contra o Botafogo-SP, mas olha ainda para outros dois jogos da rodada visando à classificação para a próxima fase. O UOL mostra os cenários que evitam uma eliminação precoce abaixo.

Palmeiras tem situação complicada

O Palmeiras tem a quarta melhor campanha geral do Paulistão, mas, hoje, estaria eliminado. O clube é apenas o terceiro colocado do Grupo D, com 17 pontos — fica atrás de São Bernardo (22) e Ponte Preta (19). Restam mais duas rodadas, e clubes da mesma chave não se enfrentam.

Para passar os rivais e se classificar, o Palmeiras precisa de uma combinação de resultados. Por este motivo, o Verdão olha atentamente para os jogos São Paulo x Ponte Preta e Portuguesa x São Bernardo nesta rodada.

O Palmeiras pode ser eliminado já nesta rodada. A equipe alviverde dará adeus ao Paulistão se perder ou empatar, e a Ponte Preta vencer o São Paulo

Cenários para Palmeiras classificar

Duas vitórias do Palmeiras + duas derrotas do São Bernardo .

. Duas vitórias do Palmeiras + duas derrotas ou dois empates da Ponte Preta

Duas vitórias do Palmeiras + uma vitória e uma derrota ou empate da Ponte Preta*

Uma vitória e um empate do Palmeiras + duas derrotas ou uma derrota e um empate da Ponte Preta

Uma vitória e um empate do Palmeiras + dois empates da Ponte Preta*

Uma vitória e uma derrota do Palmeiras + duas derrotas da Ponte Preta

Uma vitória e uma derrota do Palmeiras + uma derrota e um empate da Ponte Preta*

* Igualaria o número de vitórias (primeiro critério de desempate) e dependeria do saldo de gols

Como está o Grupo D?

São Bernardo - 22 pontos (7V e +5 de SG) Ponte Preta - 19 pontos (5V e +5 de SG) Palmeiras - 17 pontos (4V e +8 de SG) Velo Clube - 9 pontos (2V e -4 de SG)

Contra quem cada time joga?

Palmeiras

Botafogo-SP (C)

Mirassol (F)

São Bernardo

Portuguesa (F)

São Paulo (C)

Ponte Preta

São Paulo (F)

Bragantino (C)

