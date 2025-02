Pablo marca, e Sport goleia o Moto Club pela Copa do Nordeste

O Sport goleou o Moto Club por 5 a 0 nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro. Os gols do triunfo foram marcados por Chrystian Barletta, Rodrigo Atencio, Pablo, Fabricio Domínguez e Carlos Alberto.

Com o resultado, o Sport ocupa a liderança do Grupo A, com nove pontos. Já o Moto Club segue na lanterna da chave, com apenas duas unidades.

O Sport volta a campo neste sábado, contra o Petrolina, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Pernambucano. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Paulo de Souza Coelhoo. No mesmo dia, o Moto Club enfrenta o IAPE, às 15h30, pelo Campeonato Maranhense.

??????? ?? ????! 5??? Com gols de Barletta, Atencio, Pablo, Fabricio Domínguez e Carlos Alberto, o Leão goleia o Moto Club na Ilha do Retiro pela Copa do Nordeste! pic.twitter.com/6ql1ZkjcYH ? Sport Club do Recife (@sportrecife) February 19, 2025

O jogo

Aos 27 minutos do primeiro tempo, o Sport abriu o placar com Chrystian Barletta. Fabricio Domínguez cruzou rasteiro para o camisa 30, que empurrou para o fundo das redes.

Já aos 44, Di Plácido dominou na pequena área e rolou para Rodrigo Atencio. O argentino chutou de primeira e ampliou o marcador.

Logo aos oito minutos da segunda etapa, Pablo pegou sobra na área e chutou colocado para fazer o terceiro dos mandantes.

O Sport transformou a vitória em goleada aos 14, com Fabricio Domínguez. O volante deslocou o goleiro na cobrança de pênalti e correu para o abraço.

Aos 39, Hereda fez cruzamento na medida para Carlos Alberto, que chegou batendo de primeira e deu números finais à partida.