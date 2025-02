Oscar diz que 'faltou entrega' ao São Paulo em virada da Ponte Preta

Oscar lamentou a derrota do São Paulo para a Ponte Preta, nesta terça-feira (19), e avaliou o desempenho da equipe na partida.

É triste, triste. A gente tem que melhorar, tem que treinar. A gente está tomando, principalmente no segundo tempo, alguns gols que normalmente não tomamos. O time está criando, jogando bem, mas estamos tomando muito gol bobo em contra-ataque. Faltou um pouquinho mais de entrega de todo o time, acho que a gente no primeiro tempo jogou bem, a gente sabe que a Ponte Preta joga com todo mundo lá atrás. A gente criou, fez o gol e depois, no segundo tempo, a gente entrou um pouquinho desligado e tomamos gols. Oscar ao UOL Play

São Paulo leva virada

O São Paulo abriu o placar com Calleri ainda no primeiro tempo. A equipe, no entanto, viu Artur e Everton Brito virarem o placar na etapa final e fechar o confronto em 2 a 1.

Com a derrota, o São Paulo não garantiu o primeiro lugar do grupo. O Tricolor se manteve com 16 pontos e chega à última rodada com apenas um de vantagem sobre o Novorizontino, segundo colocado. A primeira colocação da chave dá o mando de campo nas quartas de final.

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.