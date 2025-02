Nos pênaltis, Grêmio supera São Raimundo e avança à segunda fase da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela primeira fase da Copa do Brasil, o Grêmio visitou o São Raimundo no Estádio Canarinho, em Roraima, venceu por 4 a 1, nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e foi eliminado da competição. Monsalve marcou para o Tricolor, enquanto Kanté balançou as redes para a equipe da casa.

Com o resultado, o Grêmio carimbou seu passaporte à segunda fase da competição, onde enfrentará o vencedor do duelo entre Barcelona de Ilhéus e Athletic Club, que se encaram na próxima terça, às 21h30 (de Brasília). De outro lado, com a derrota, o São Raimundo foi eliminado.

O Grêmio volta aos gramados no próximo sábado, às 21h30, quando recebe o Juventude, na Arena, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. No mesmo dia, mas às 17h, o São Raimundo recebe o Náutico-RR, pela primeira fase do Roraimão.

Aos 29 minutos da etapa complementar, o São Raimundo inaugurou o placar. Após erro de passe do zagueiro Rodrigo Ely, Ygor dominou e encontrou Kanté, que venceu Jemerson na velocidade e arrematou firme para marcar.

O Grêmio deixou tudo igual aos 47 minutos do segundo tempo. Em cobrança de escanteio de Monsalve, a defesa adversária afastou mal e Olivera aproveitou para finalizar forte e balançar as redes.

Edenílson, meio-campista do Grêmio, foi expulso aos 50 minutos da última etapa ao acertar o rosto de Klebinho com as mãos.

Nos pênaltis, Braithwaite, Jemerson, Arezo e Volpi marcaram para o Grêmio, enquanto Juninho anotou para o São Raimundo. Com os erros de Luã e Klebinho, ambos da equipe mandante, o Tricolor venceu nas penalidades e garantiu a classificação.