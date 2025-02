Neymar vira presidente da Furia e poderá bater pênaltis na Kings League

A Furia anunciou nesta quarta-feira (19) a chegada de Neymar como o maior de todos os reforços para a Kings League Brasil. O craque será presidente da equipe na competição, que estreia em março, e poderá mostrar sua habilidade nas cobranças de pênaltis.

"Todo mundo que me acompanha sabe o carinho e a identificação que eu tenho pela Furia desde o dia zero. Sabe como eu tento estar presente de alguma forma. Para mim, é uma alegria enorme poder agora participar de maneira mais ativa, mesmo que nos bastidores. É claro que, sempre que o calendário permitir, quero estar junto. Tenho certeza de que, com o time que está sendo montado, estaremos sempre muito bem representados em todos os jogos", disse Neymar.

"Neymar foi o torcedor de honra da Furia na nossa primeira participação na Kings World Cup, no México. Eu tive a honra de ser um dos presidentes da Seleção Brasileira no título da Kings World Cup Nations, agora em janeiro, e o Neymar dava um jeito de acompanhar e estar cada vez mais por dentro desse universo. Para mim, é um sonho viver este momento ao lado dele. Um reforço de peso para nós, para o torneio e para as milhões de pessoas que acompanham a Furia e a Kings League", afirmou Cris Guedes.

Além de Neymar e Cris Guedes como presidentes, a FURIA terá na Kings League Brasil um time formado por 13 atletas, sendo três Wild Cards: Lipão, Leleti e Jeffinho, craques do fut7 que já atuaram pelo time, e dez jogadores que virão do draft oficial da competição, que será realizado no dia 24 de fevereiro, como primeiro grande evento de abertura da Kings League Brasil.

Além deles, o time ainda terá os influencers Negrete, Fausto Carvalho (Jorginho) e Sofia Espanha como embaixadores. O técnico da Furia para o torneio será Dudu Oliveira, que a partir do dia 10 de fevereiro pôde estudar ao lado dos presidentes Neymar e Cris Guedes a lista oficial do draft que foi publicada pela organização da competição.

A Kings League Brasil acontecerá entre março e abril, em São Paulo, e já conta com algumas equipes confirmadas, reunindo astros do esporte, da música, streamers e personalidades da internet.

Realizada em janeiro na Itália, a Kings World Cup Nations, vencida pela Seleção Brasileira, teve participação fundamental da FURIA com o presidente Cris Guedes e os atletas Lipão, Leleti e Jeffinho. O evento foi sensação em diversos países do mundo e registrou recordes de audiência para a modalidade, com mais de 100 milhões de espectadores e 1,5 bilhão de impressões na internet, segundo dados oficiais da organização. A grande final do torneio, entre Brasil e Colômbia, foi transmitida pela CazéTV e registrou mais de 6 milhões de visualizações no YouTube.