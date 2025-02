Mercado: joia do Santos cobiçada, pedido de Bidu, e Vasco recusa Botafogo

A quarta-feira (19) repleta de jogos contou com movimentações importantes dos principais clubes no mercado da bola.

Destaques do dia

Miguelito cobiçado. A joia boliviana do Santos atrai interesse de equipes europeias. Quem tem a situação mais avançada é o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, que negocia um empréstimo do meio-campista junto ao Peixe. O AVS Futebol SAD, de Portugal, também sondou o atleta, mas considera uma investida só no meio do ano, uma vez que a janela de transferências está fechada.

Vasco recusa Botafogo. O técnico Vasco Matos, do Santa Clara, voltou atrás após fechar com o Botafogo e decidiu seguir no clube português. Alguns fatores interferiram na decisão: falta de garantias do Botafogo quanto a equivalência do seu nível de treinador (da Uefa A para a Uefa Pro) junto à Conmebol, o que poderia impedir o técnico de comandar o clube na Libertadores. Além disso, John Textor teria tentado alterar condições do acerto verbal entre ele e o português.

Pedido de Bidu no Corinthians. Destaque do Timão na reta final de 2024, o lateral-esquerdo Matheus Bidu pediu um aumento salarial para renovar com o clube paulista — o atual vínculo vai até o final deste ano. O colunista Samir Carvalho, do UOL, apurou que o defensor recebe R$ 120 mil mensais e quer receber um pouco mais que o dobro disso. Diretoria e comissão técnica ainda não estão convencidas de que o atleta será importante para os próximos anos.

Endrick, do Real Madrid, comemora gol contra o Celta de Vigo pela Copa do Rei Imagem: Manu Reino/DeFodi Images via Getty Images

Endrick não pensa em sair do Real. A joia brasileira, diferentemente do divulgado pelo jornal AS, da Espanha, não pensa em mudar de clube neste momento. No entanto, ele quer ter mais minutos em campo já que vem atuando pouco nos últimos jogos — esteve em campo por apenas três minutos na vitória sobre o Manchester City nesta quarta-feira (19).

Negócio fechado. Santos e Internacional se acertaram pela transferência de Thiago Maia, e o volante deve assinar vínculo com o Peixe nesta semana. Os paulistas já tinham acerto com o Flamengo, mas ainda precisavam convencer o Inter, atual clube do atleta. O meio-campista vai assinar contrato até o final de 2028 e custará vai custar 5,5 milhões de euros (R$ 32,6 milhões) aos cofres do clube.

Lembra dele? O meio-campista Juan Cazares está de volta ao futebol equatoriano. O jogador, que teve passagens por Corinthians, Santos e Atlético-MG fechou com o Independiente del Valle, que jogará a Libertadores deste ano.