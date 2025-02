Mateo Gamarra explica escolha pelo Cruzeiro e projeta "grandes coisas" na temporada

Nesta quarta-feira, o zagueiro paraguaio Mateo Gamarra foi apresentado pelo Cruzeiro, na Toca da Raposa II. Com contrato válido por empréstimo de uma temporada, o atleta ex-Athletico-PR comentou sua negociação com o Cabuloso e projetou "grandes coisas".

"Acredito que é uma pergunta muito fácil, porque, desde que me chamaram e me mostraram o projeto do Cruzeiro, não havia muito o que pensar. Tomei uma decisão muito rápida e aqui estamos para grandes coisas", iniciou Mateo Gamarra, que vestirá a camisa 14 do clube mineiro.

"Meu representante falou que um time estava querendo me contratar e falei para ele se tinha possibilidade de eu ir, porque eu precisava jogar mais para voltar à seleção (do Paraguai). Sei a minha capacidade. Já tinha jogado lá e sei que tenho potencial para voltar. E o Cruzeiro é um time muito grande e me dá essa possibilidade de voltar. Aqui vou ser feliz jogando. Vai dar tudo certo", adicionou o zagueiro.

Mateo Gamarra chega para suprir a carência na zaga da equipe, já que João Marcelo sofreu uma grave lesão no joelho direito e corre o risco de não jogar mais em 2025. O atleta citou suas principais características.

"Não gosto de falar sobre minhas características e como sou jogando, porque prefiro guardar para mim. Mas, gosto de disputar bola aérea", disse Mateo Gamarra. "Gosto de sair jogando, jogar com a bola no chão e facilita os jogadores do ataque que recebem a bola melhor", completou.

Oficialmente apresentado! Seja bem-vindo, Gamarra! ?? Confira a entrevista completa na TV Cruzeiro!

? https://t.co/H4aZl6oTBb pic.twitter.com/PFLeyZPjG3 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) February 19, 2025

Após se destacar pelo Olimpia, do Paraguai, o zagueiro assinou com o Athletico-PR em 2024. Apesar de um bom início de temporada, Gamarra acabou perdendo espaço devido ao limite de estrangeiros no Campeonato Paranaense. Em sua passagem pelo Furacão, disputou 36 jogos e marcou um gol.

"Tem uma exigência muito grande em mim, por conta da opção de compra. Vou deixar tudo nos treinamentos, treinar sempre a 100% para jogar o maior número de jogos, conquistar coisas e poder ser comprado em definitivo. Muita motivação, porque a pressão é muito grande e gosto disso", frisou o zagueiro do Cruzeiro.

O Cabuloso volta aos gramado neste sábado às 16h30 (de Brasília) para enfrentar o América-MG, pela volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1.