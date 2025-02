Marido de lutadora estrela do OnlyFans assina contrato e estreia no UFC Seattle

Mais conhecido por ser marido da lutadora Paige VanZant, estrela do OnlyFans, Austin Vanderford é o mais novo contratado do UFC. E a estreia do ex-desafiante ao cinturão peso-médio (84 kg) do Bellator já está marcada para este sábado (22), no card do evento sediado em Seattle (EUA), contra Nikolay Veretennikov.

A notícia foi divulgada em primeira mão pelo perfil 'Full Send MMA' nas redes sociais e confirmada pelo próprio lutador e pela agência que administra sua carreira, no 'Instagram'. Por ter sido acertado de última hora, restando poucos dias para a realiação do UFC Seattle, o duelo entre Vanderford e Veretennikov será disputado em peso-casado (até 79,3 kg).

Enquanto Austin, apelidado de 'Mr VanZant' (Sr VanZant) por sua relação com a ex-lutadora do UFC, fará sua estreia na principal organização de MMA do planeta, Nikolay Veretennikov vai para seu segundo compromisso na liga. No seu primeiro combate disputado no octógono mais famoso do mundo, em agosto do ano passado, o atleta do Cazaquistão foi derrotado por Danny Barlow, na decisão dividida dos juízes.

Currículo de Austin Vanderford

Depois de se destacar no MMA amador, Austin Vanderford iniciou sua carreira profissional em 2017 e, desde então, soma 12 vitórias - sete delas conquistadas pela via rápida - e apenas duas derrotas. O lutador americano construiu boa parte de sua carreira no Bellator, onde chegou a disputar o cinturão do peso-médio, em fevereiro de 2022, mas acabou derrotado pelo então campeão Gegard Mousasi.

Antes de assinar com o UFC, o marido de Paige VanZant competiu no 'LFA', evento no qual venceu Victor Romero em outubro do ano passado. A ocasião, inclusive, também marcou o retorno de Austin Vanderford à divisão dos meio-médios (77 kg), categoria na qual havia iniciado sua carreira profissional.

