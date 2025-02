Luisa Stefani chega às quartas nas duplas do WTA 1000 de Dubai

Luisa Stefani avançou de fase na disputa da chave de duplas do WTA 1000 de Dubai. Nesta quarta-feira, a brasileira e a norte-americana Bethanie Mattek Sands, ex-número 1 do mundo, alcançaram as quartas de final do evento.

A vitória veio diante da russa Irina Khromacheva e a cazaque Anna Danilina, cabeças de chave 8 em Dubai. Stefani e Sands ganharam por 2 sets a 0 com parciais de 7/5 e 7/6(0).

"Ótima vitória. Foi um jogo apertado e de poucas oportunidades do começo ao fim. Mantivemos a intensidade alta o tempo todo e a chave para ganhar foi jogarmos muito bem o final dos dois sets. No 6-5 do primeiro, fomos agressivas no saque delas para conseguir a quebra. E no segundo set jogamos um tiebreak impecável. Seguimos para o próximo desafio amanhã", disse Luisa.

Na próxima fase do WTA 1000 de Dubai, Stefani e Sands enfrentam as cabeças de chave 3, a letã Jelena Ostapenko e a taiwanesa Su Hsieh.