Lucas admite salários atrasados no São Paulo, mas nega relação com tropeços

A derrota do São Paulo para a Ponte Preta por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Morumbi, escancarou a frustração do elenco e aumentou a pressão sobre a equipe. Após a partida, Lucas Moura negou que a fase ruim tenha relação com salários atrasados e assumiu a responsabilidade dos jogadores pelo momento instável.

"A culpa é muito mais dos jogadores. Não há desespero e não há crise porque já estamos classificados. Não tem nada a ver com salários atrasados (o atual momento). Isso vamos tratar internamente. A culpa é dos jogadores. Temos consciência de que precisamos melhorar, pois não é normal essa sequência negativa com esse elenco. Precisamos ligar o sinal de alerta", afirmou o camisa 7.

A insatisfação também ficou evidente na fala de Jonathan Calleri, que não poupou críticas ao desempenho da equipe. "Não tem o que justificar hoje. Daqui pra frente precisa melhorar, pois está ficando feio. Tenho vergonha do que aconteceu aqui", desabafou o argentino, visivelmente irritado com a atuação do time no Morumbi.

O meia Oscar também cobrou uma reação imediata e destacou as falhas defensivas. "É triste, é triste. A gente tem de melhorar, tem de treinar. Temos tomado gols que normalmente não tomamos. Jogamos bem, mas estamos levando muito gol bobo em contra-ataque. Temos que melhorar", afirmou.

Na ausência de Luis Zubeldía, suspenso, o auxiliar Maxi Cuberas tentou minimizar a derrota e apontou um momento específico como determinante. "Foi mais no início do segundo tempo que fomos mal. Não creio que fomos mal em todo o jogo. Nós vínhamos controlando a partida e nos sentimos cômodos com o que propusemos. Terminamos ganhando de 1 a 0, o primeiro tempo, por isso entramos, não sei se muito confiantes, distraídos. Lamentavelmente, pagamos caro, porque em 15 minutos eles viraram o placar", explicou.

Além do tropeço, o resultado pode ter uma consequência inesperada no campeonato: a vitória da Ponte Preta pode significar a eliminação precoce do Palmeiras ainda na fase de grupos do Paulistão, algo que surpreendeu até mesmo os jogadores do São Paulo.

Apesar da derrota, o São Paulo segue na liderança do Grupo C, com 16 pontos, apenas um a mais que o Novorizontino. O time agora precisa de uma vitória na última rodada para garantir o primeiro lugar. O São Paulo volta a campo no domingo, às 18h30, para encarar o São Bernardo, no estádio Primeiro de Maio.