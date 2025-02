Lucas explica movimento contra gramado sintético e elogia campo natural do Morumbis

Lucas Moura falou sobre o movimento dos jogadores por gramados naturais após a derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, de virada, nesta quarta-feira, no Morumbis, pelo Campeonato Paulista. O posicionamento de jogadores como ele, Neymar, Thiago Silva, entre outros, gerou bastante repercussão, e o camisa 7 do São Paulo fez questão de falar abertamente sobre o tema.

"Vi muita gente falando que nosso movimento é por causa de risco de lesão, isso e aquilo. Em nenhum momento falamos que nossa briga era por isso ou aquilo. Nosso ponto é totalmente técnico, é sobre a dinâmica do jogo. O esporte é completamente diferente. Futebol society e futebol de campo são totalmente diferentes. O esporte que a gente joga é campo de 60mx100m, gramado natural. Futebol society é totalmente diferente, a dinâmica é outra", disse Lucas.

"A nossa briga é para que tenhamos gramados naturais de qualidade. Não podemos tapar o sol com a peneira. Gramado sintético não pode ser uma opção. Se tiver um pouquinho de esforço, de bom senso, de boa vontade, dá para fazer gramado natural de qualidade para que tenhamos um bom futebol", completou.

Para Lucas, o gramado do Morumbis nesta quarta-feira, após o show da cantora colombiana Shakira, é a prova de que é possível conciliar boas condições da superfície de jogo com a demanda comercial em relação ao uso dos estádios para eventos.

"O gramado do Morumbis é uma boa resposta para quem diz que não é possível cuidar. O gramado hoje estava com uma qualidade muito boa. Tinha algumas partes com coloração diferente, mas a qualidade estava muito boa. Isso é uma prova de que se tiver boa vontade, esforço, investimento e bom senso, dá para cuidar do gramado", completou.