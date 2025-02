Lookman responde crítica do treinador Gasperini após pênalti perdido na eliminação da Atalanta

O atacante Ademola Lookman se manifestou, nesta quarta-feira, e respondeu às falas do treinador Gian Piero Gasperini, que criticou o nigeriano após o pênalti perdido na eliminação da Atalanta diante do Club Brugge, pelos playoffs da Liga dos Campeões, no Gewiss Stadium.

"Ser destacado da maneira como fui não só dói, mas parece profundamente desrespeitoso, principalmente por causa do imenso trabalho duro e comprometimento que sempre coloquei todos os dias para ajudar a trazer sucesso a este clube e aos incríveis fãs de Bérgamo", escreveu Ademola Lookman em seu Instagram.

Após perder no jogo de ida, por 2 a 1, a Atalanta precisava vencer o jogo de volta, nesta terça-feira, por dois gols de diferença para avançar. No entanto, a equipe italiana acabou perdendo por 3 a 1 e acabou eliminada da Liga dos Campeões.

Ademola Lookman, que marcou o único gol da Atalanta na partida, teve a chance de anotar o segundo em cobrança de pênalti, mas acabou desperdiçando a penalidade. Depois do jogo, o treinador Gian Piero Gasperini criticou o jogador.

"O pênalti não deveria ter sido batido por Lookman. Ele é um dos piores cobradores que já vi. Até mesmo nos treinos, ele tem um percentual muito baixo de conversão. Os cobradores eram De Ketelaere e Retegui, mas ele estava eufórico após o gol e houve esse episódio", disse Gasperini.

Finisce ai playoff il nostro cammino in #UCL

Sempre con voi, ragazzi ?? Our journey in this season's Champions League ends at the knockout phase play-off stage.

Always by your side, lads ??#AtalantaBrugge #GoAtalantaGo pic.twitter.com/IqELpP51F9 ? Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 18, 2025

Nesta quarta-feira, o nigeriano explicou o motivo de ter batido o pênalti.

"Durante a partida, o cobrador de pênaltis designado me instruiu a cobrar o pênalti e, para apoiar o time, assumi a responsabilidade no momento. A vida é sobre desafios e transformar dor em poder, o que continuarei a fazer", revelou.

A Atalanta volta a campo neste domingo, às 14 horas (de Brasília), quando visita o Empoli, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Carlo Castellani. A equipe de Bérgamo ocupa a 3ª posição, com 51 pontos.

Confira a publicação completa de Ademola Lookman

"Fico triste em um dia como este por ter que escrever esta declaração, principalmente por causa do que conquistamos juntos como um time e como uma cidade.

Ser destacado da maneira como fui não só dói, mas parece profundamente desrespeitoso, principalmente por causa do imenso trabalho duro e comprometimento que sempre coloquei todos os dias para ajudar a trazer sucesso a este clube e aos incríveis fãs de Bergamo.

Na verdade, lidei com muitos momentos difíceis durante meu tempo aqui, a maioria dos quais nunca falei, porque, na minha opinião, o time deve sempre ser protegido e deve vir em primeiro lugar. Isso torna o que aconteceu ontem à noite ainda mais doloroso.

Junto com nossos incríveis fãs, nós, como um time, também estamos sofrendo com o resultado de ontem à noite. Durante a partida, o cobrador de pênaltis designado me instruiu a cobrar o pênalti; e para apoiar o time, assumi a responsabilidade no momento de fazê-lo.

A vida é sobre desafios e transformar dor em poder, o que continuarei a fazer".