PSG aplica goleada histórica e espera Liverpool ou Barcelona nas oitavas

O PSG está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA. Nesta quarta-feira (19), o time da capital bateu o Brest por 7 a 0, no Parque dos Príncipes, no jogo de volta dos playoffs. Na ida, o PSG já havia vencido o rival francês por 3 a 0.

Barcola, Kvaratskhelia, Vitinha, Doué, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos e Mayulu fizeram os gols do massacre do PSG. O gol de Kvara foi seu primeiro pelo time parisiense na Champions. O georgiano chegou ao PSG em janeiro, após ser contratado junto ao Napoli por 70 milhões de euros (mais de R$ 430 milhões).

Nas oitavas de final, o PSG enfrentará Liverpool ou Barcelona. O sorteio que definirá os confrontos da próxima fase ocorrerá na sexta-feira (21). Os jogos acontecerão nos dias 4 e 5 de março (ida) e 11 e 12 de março (volta).

Como foi o jogo

Mesmo com a vantagem construída no jogo de ida, o PSG jogou para valer no duelo em Paris. Técnico da equipe da casa, Luis Henrique escalou o time titular, com Barcola, Kvaratskhelia e Dembélé no ataque.

Pior para o Brest, que precisaria reverter os três gols de desvantagem e ainda quebrar um incômodo tabu. O time do oeste francês não vence o poderoso rival da capital desde janeiro de 1985. De lá para cá foram 31 confrontos, com 23 vitórias do PSG e oito empates até o jogo desta noite em Paris.

Aos 19 minutos, o PSG deixou claro que a sina do Brest persistiria. Barcola inaugurou o placar para os donos da casa ao invadir a área e bater firme no canto do goleiro. Na reta final do 1º tempo, Kvaratskhelia aumentou a vantagem parisiense com um gol de carrinho. João Neves ainda carimbou o travessão nos acréscimos e quase fez o terceiro antes do intervalo.

Kvaratskhelia celebra seu primeiro gol pelo PSG na Champions Imagem: Thibaud Moritz/AFP

No início do 2º tempo, o Brest até tentou reagir e estava melhor na partida. Mas Vitinha deu uma ducha de água fria no time visitante, ao fazer 3 a 0 para o PSG com um chute de primeira após passe de Fabián Ruiz dentro da área.

Aos 19 minutos da etapa final, o duelo virou passeio no Parque dos Príncipes. Doué e Gonçalo Ramos, que haviam acabado de entrar, trocaram passes rápidos e Ramos ficou na cara do gol. O atacante português rolou para Doué, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol vazio e fazer o 4 a 0 do PSG.

O 5º gol do PSG foi um oferecimento da dupla de laterais da equipe. O meia Vitinha serviu um passe rasteiro para o lateral Hakimi na ponta direita, e o marroquino cruzou na medida para Nuno Mendes completar para as redes. Gonçalo Ramos e Mayulu fizeram o 6º e 7º gols do time da casa, respectivamente, fazendo o 10 a 0 para o PSG no placar agregado.