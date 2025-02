João Fonseca revela papo com Zverev após derrota no Rio Open: 'Você vai chegar lá'

Cada vez mais conhecido no circuito profissional, João Fonseca revelou nesta quarta-feira que vem sendo respeitado e também acolhido pelos colegas tenistas. Ele contou que recebeu a atenção do alemão Alexander Zverev, atual número dois do mundo, após sofrer uma dura derrota logo em sua estreia no Rio Open, na noite de terça.

"Encontrei o Zverev depois do jogo ontem (terça-feira). Ele saiu da fisioterapia, levantou da maca e veio falar comigo. Eu o parabenizei pela vitória. E ele me disse: 'sei que você está muito p*** agora. Mas essas coisas acontecem. Você vai evoluir, você vai chegar lá ainda. Boa sorte nos próximos torneios", contou Fonseca, em entrevista ao podcast New Balls Please, realizado no próprio Jockey Club Brasileiro, palco do Rio Open.

Atual número 1 do Brasil, o tenista carioca fez uma estreia cercada de expectativas e apoio da torcida local. No entanto, caiu de rendimento em comparação às grandes performances exibidas no ATP 250 de Buenos Aires, na semana passada, e acabou sendo eliminado pelo francês Alexandre Müller, 60º do mundo, por 2 sets a 0.

Após o jogo, Fonseca não escondeu o abatimento e revelou ter enfrentado nervosismo e medo em quadra, diante das altas expectativas. E acabou recebendo o carinho do tenista alemão, atual vice-campeão do Aberto da Austrália.

"Eu não o conhecia muito bem. Eu o conheci através do Marcelo Melo (um dos melhores amigos de Zverev). É um cara que sempre me cumprimenta. É muito legal isso: ter o número dois do mundo te cumprimentando e te falando coisas legais", disse o tenista de 18 anos.

Fonseca também comentou sobre a sequência da temporada, a sua segunda como profissional. Seus próximos torneios são os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos, em março. "Vai ser minha primeira vez lá, vai ser uma experiência. É o meu segundo ano como profissional. Obviamente, é um ano que tem mais pressão por defender pontos, quero me manter bem no ranking e até mesmo subir."

Para tanto, o jovem atleta projetou evoluir em termos de regularidade nas partidas. "Quero estar melhor na consistência de jogos no futuro, quero ficar mais sólido durante os jogos. Ainda falta muito a experiência de jogos como o de ontem, de aprender a fazer do menos o mais. Daqui a três anos, quero ter um jogo mais sólido. Confio muito nos meus golpes, mas minha bola em movimento poderia melhorar bastante, principalmente nos saibro."