Jean Lucas exalta boa preparação do Bahia e atuação da equipe: "Para jogar aqui tem de ser guerreiro"

Um dos destaques do Bahia na temida altitude de 3.637 metros de La Paz, na Bolívia, o volante Jean Lucas saiu de campo satisfeito com o empate por 1 a 1 com o The Strongest, nesta terça-feira, na estreia da equipe na Copa Libertadores, pela segunda fase preliminar da competição que o Bahia não disputava desde 1989.

O jogo de volta acontece na próxima terça-feira e o Esquadrão de Aço precisa de uma vitória simples na Arena Fonte Nova para avançar de fase.

Apesar de já ter disputado a Libertadores em 2018, quando atuava pelo Flamengo, Jean Lucas viveu sua primeira experiência na altitude e exaltou o bom trabalho do staff baiano na preparação da equipe.

"Nossa comissão técnica pensou em tudo, mas mesmo assim é muito difícil. Às vezes falta ar, dá dor de cabeça, além do tempo de bola, que é muito diferente na altitude. Para jogar aqui tem que ser guerreiro e nosso time mostrou isso", revelou o jogador, que foi o líder de minutos em campo no elenco do Bahia na temporada de 2024.

Contra o The Strongest, o camisa 6 esteve em campo por 67 minutos e, de acordo com a plataforma de dados Sofascore, acertou 91% dos passes, fez dois desarmes, ganhou dois duelos pelo chão e deu três passes decisivos, incluindo um cruzamento que deixou Ademir em ótimas condições para marcar no primeiro tempo.

"A sensação, pelo que produzimos, é de que poderíamos até ter saído com o triunfo. Mas tenho certeza que, com o grande apoio do torcedor tricolor, na Fonte Nova vamos conseguir nosso objetivo. Vamos dar a vida pela vaga", projetou Jean Lucas.