Internacional faz treino tático e avança para pegar o Caxias na semi do Gaúcho

O Internacional deu sequência às atividades e concluiu, nesta quarta-feira, o segundo dia de treinamentos visando o duelo diante do Caxias, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. As equipes se enfrentam pela partida de ida neste sábado, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Francisco Stédile, em Caxias do Sul.

No CT Parque Gigante, a comissão técnica, liderada por Roger Machado, comandou atividades de posse de bola em curto espaço de campo, seguido por exercícios físicos de força. Na segunda parte do treinamento, os jogadores do Internacional realizaram um trabalho tático.

Roger Machado pode já ter encontrado uma solução para a ausência de Alan Patrick devido à lesão. Isso porque existe a possibilidade de o meio-campista Bruno Tabata retornar aos campos já no jogo contra o Caxias. O camisa 17 está em fase final de recuperação e já havia iniciado o processo de transição para o campo.

? Preparação intensificada! Colorado trabalha forte para o duelo de ida da semifinal do Gauchão ? pic.twitter.com/slK73BdZrM ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 19, 2025

Antes da última vitória sobre o Monsoon, Tabata já estava treinando com os demais jogadores. O elenco colorado começou a preparação para a primeira partida decisiva do mata-mata do Estadual nesta terça-feira. Devido ao desconforto muscular, o camisa 17 passou por um período de preparação mais intensivo. A comissão técnica elaborou um planejamento específico para garantir que Bruno consiga lidar com a maratona exigente de jogos ao longo do ano.

Machucados, Alan Patrick e Wesley não terão tempo suficiente para se recuperar a tempo do confronto contra o Caxias.

Diante disso, o treinador optou por escalar uma dupla de ataque composta por Borré e Valencia, com Carbonero substituindo Wesley no último jogo da equipe. Assim, Tabata surge como mais uma opção para compensar essas ausências.