Hernan: São Paulo diz que atrasou pagamentos por problema em fluxo de caixa

O São Paulo diz que atrasou pagamentos de direitos de imagem e premiações ao elenco por um problema de fluxo de caixa, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Segundo o colunista, o Tricolor admite o problema e está correndo nos bastidores para quitar a dívida.

Conversei com duas fontes diferentes, fonte na Barra Funda e fonte no Morumbi, e as duas foram no mesmo caminho — que os atrasos não deveriam ser, mas são normais no São Paulo assim como em outros clubes que estão bagunçados financeiramente.

O São Paulo deve alguns direitos de imagens e premiações dos atletas, tipo classificação da vaga direta para a Libertadores, principalmente aos atletas que têm salários maiores.

O São Paulo começou uma correria para tentar liquidar isso, há uma promessa de que vai pagar e a justificativa foi que o São Paulo teve um problema de fluxo de caixa.

O colunista detalhou a explicação da diretoria do São Paulo para o problema de fluxo de caixa.

Por exemplo, uma venda do William Gomes para o Porto. O primeiro pagamento da parcela do William Gomes do Porto não entrou na data, aí você conta com o dinheiro, esse dinheiro não entra no fluxo de caixa e você não tem como pagar. E aí você tem que adiar o pagamento por 20 dias, você tem que fazer o malabarismo.

Estou aqui trazendo informação de bastidor, tudo isso que eu estou trazendo é informação que eu apurei, essas são as justificativas do São Paulo.

Há atraso, não é atraso em carteira, é atraso na imagem, na premiação e há um problema de fluxo de caixa de receitas que deveriam ter entrado e não entraram até o momento.

Corinthians vê Libertadores como prioridade para temporada, diz Hernan

O Corinthians trata internamente a Copa Libertadores como prioridade para esta temporada, informou o colunista André Hernan.

Quando o Corinthians sacramenta a classificação para a Libertadores, a mentalidade dos jogadores mais experientes e vencedores começou a chegar para os mais jovens, passando pela comissão técnica, pelo Fabinho Soldado, algo no sentido de que a Libertadores vai ser o grande objetivo do Corinthians.

Os rivais estão ganhando Libertadores, os clubes brasileiros estão fazendo finais de Libertadores, e o Corinthians faz tempo que não chega. O Corinthians tem camisa, o Corinthians tem torcida, tem estádio e pode chegar.

O Timão entra em campo contra o Universidad Central-VEN, hoje (19), às 21h30, no primeiro jogo da segunda fase da pré-Libertadores. A partida de volta acontece na Neo Química Arena.

Segundo o colunista, jogadores recém-chegados como Memphis Depay acrescentaram uma mentalidade vencedora ao vestiário do Timão e tratam a Libertadores como sonho de consumo.

O Memphis, que é um jogador que chegou há pouco no Corinthians mas já entende muito bem o que é o Corinthians, fala muito sobre mentalidade vencedora, que é algo que ele traz do futebol europeu, das grandes competições que ele disputou.

Então há um casamento de mentalidade vencedora e de o que é o Corinthians, do espírito do que é o corintiano, de voltar a ser protagonista na Libertadores como já foi lá atrás, campeão em 2012, campeão do mundo também.

Há um fechamento e um objetivo muito grande na Libertadores. E claro que precisa passar dessas duas fases prévias, então o Corinthians está muito concentrado.

