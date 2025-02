Guilherme marca o 10º no Paulistão, Santos bate o Noroeste na Vila e fica perto de vaga nas quartas

O Santos está mais próximo da vaga às quartas de final do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o Peixe venceu o Noroeste por 3 a 0, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do torneio. Guilherme, artilheiro do Estadual com 10 bolas na rede, Tiquinho Soares e Thaciano fizeram os gols.

Observado de perto por Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, Neymar passou em branco e foi substituído aos 23 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time do técnico Pedro Caixinha segue na liderança do Grupo B, com 15 pontos, três a mais que o Guarani, que empatou e está em segundo. Red Bull Bragantino e Portuguesa completam a chave, ambos com 11. Os dois clubes entram em campo nesta quinta-feira e, caso percam, garantem o Alvinegro Praiano na próxima fase.

Já o Norusca vive situação delicada na luta contra o rebaixamento. A equipe está em terceiro lugar do Grupo C, com os mesmos sete pontos do lanterna Água Santa. Ambos brigam com a Inter de Limeira, última da chave A, também com sete, para fugir da A2 do Paulista.

O Santos volta a campo no domingo, quando visita a Inter de Limeira, pela última rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio Major José Levy Sobrinho a partir das 18h30 (de Brasília). Simultaneamente, o Noroeste recebe a Portuguesa.

O jogo

Atuando com o apoio da torcida, o Peixe tentou pressionar no começo. A primeira boa chance foi aos seis minutos. Neymar puxou da direita para a esquerda e deixou na medida para Guilherme, que finalizou para fora. Na sequência, o próprio camisa 10 tentou, em arremate da intermediária, porém errou o alvo.

Aos 10, JP Chermont foi acionado na ponta direita e cruzou rasteiro para trás. Guilherme chegou batendo de primeira e parou na defesa de Felipe Alves. Cinco minutos depois, Soteldo recebeu cruzamento de Escobar e cabeceou à direita.

A partir de então, o clima ficou mais quente na Vila Belmiro. Os jogadores do Noroeste começaram a chegar com mais força nas divididas, cometeram mais faltas e foram irritando os santistas. Neymar chegou a se desentender e discutir com Rodolfo Filemon. Os dois foram amarelados pelo árbitro.

Os mandantes só conseguiram voltar a se impor na reta final do primeiro tempo. O time rondou a área adversária por um bom tempo, mas encontrou dificuldades para furar o bloqueio defensivo. Então, quando o primeiro tempo parecia que iria terminar sem gols, brilhou a estrela de Guilherme.

Com o relógio marcando 48 minutos, JP Chermont foi alçado na área por João Schmidt e cruzou rasteiro. A bola sobrou nos pés do camisa 11, que dominou e bateu firme para abrir o placar.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Santos não demorou para ampliar o placar. Com 11 minutos, Tiquinho recebeu cruzamento de Soteldo e tentou de cabeça. A bola bateu na mão do zagueiro e voltou para o camisa 9, que encheu o pé e saiu para o abraço.

O Peixe passou a administrar o resultado. A equipe seguiu dominando a posse de bola e rondando a área do Noroeste. Assim, o terceiro tento saiu aos 32 minutos. Soteldo cruzou, a bola desviou em Tiquinho e sobrou na medida para Thaciano. Cara a cara com o goleiro, o meia-atacante não perdoou e estufou as redes.

Nos minutos finais, os mandantes controlaram a vantagem até o apito final do árbitro.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 3 X 0 NOROESTE

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 19 de fevereiro de 2025, quarta-feira



Horário: 19h15 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Denis Matheus Afonso Ferreira e Enderson Emanoel Turbiani da Silva



VAR: Marcio Henrique de Gois



Cartões amarelos: Neymar, JP Chermont (Santos); Jonatas Paulista, Rodolfo Filemon, Pedro Felipe, Blade (Noroeste)



Público: 12.339



Renda: R$ 720.142,50

GOLS: Guilherme, aos 48 do 1ºT, Tiquinho Soares, aos 11 do 2ºT, e Thaciano, aos 32 do 2ºT (Santos)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil (Luan Peres) e Escobar (Kevyson); João Schmidt (Rincón), Gabriel Bontempo (Diego Pituca) e Neymar (Thaciano); Soteldo, Tiquinho e Guilherme.



Técnico: Pedro Caixinha

NOROESTE: Felipe Alves; Felipe Rodrigues (Cicinho), Maycon, Rodolfo Filemon e Maykon Jesus; Jonatas Paulista (Adriano), Dudu Miraíma, Denner (Matheus Blade), Thiago Lopes; Pedro Felipe (Jenison) e Carlão.



Técnico: Alan Aal