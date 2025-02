Grêmio empata aos 47, elimina São Raimundo-RR nos pênaltis e evita vexame na Copa do Brasil

Por muito pouco o novo regulamento da Copa do Brasil não fez a sua primeira vítima e também provocou a primeira zebra da temporada 2025. O Grêmio sofreu para empatar por 1 a 1 com o modesto São Raimundo, em Roraima, e só garantiu sua vaga na disputa de pênaltis, por 4 a 1. O tricolor sofreu o gol no início do segundo tempo, marcado por Kanté, e só empatou nos acréscimos com Cristian Olivera.

Como a partir desta temporada não existe mais a vantagem do empate para o visitante, o Grêmio teve que correr muito pra evitar um grande vexame, mesmo porque atuou com praticamente seu time titular no Estádio Canarinho, em Boa Vista, capital de Roraima.

Na disputa de pênaltis, curiosamente, a série gremista foi fechada pelo goleiro Tiago Volpi. Antes acertaram Arezzo, Jemerson e Braithwaite. Para o time da casa, Luan chutou fora na primeira cobrança, enquanto Tiago Volpi defendeu o chute de Klebinho. Apenas Juninho converteu a segunda batida.

Com o prêmio de R$ 1.543.500,00 garantido, o Grêmio agora aguarda na segunda fase o vencedor de Barcelona de Ilhéus-BA contra o Athletic-MG. Este jogo será disputado somente na outra terça-feira, dia 25.

OUTROS JOGOS

Mais dois visitantes também avançaram. O Náutico passou fácil pelo Santa Cruz-RN, por 4 a 0, mesmo atuando no Frasqueirão, em Natal, e na segunda fase vai enfrentar o vencedor do confronto entre Maranhão-MA e Vitória que vão se enfrentar também no dia 25.

O CSA-AL surpreendeu o Boavista em Saquarema (RJ) ao ganhar por 2 a 0 e agora vai pegar a Tuna Luso-PA que, como mandante, eliminou o Sampaio Corrêa-MA ao ganhar por 1 a 0.