Mais de 5.000km: Grêmio bate recorde e cruza país para jogar Copa do Brasil

O Grêmio estreia na Copa do Brasil contra o São Raimundo-RR, nesta quarta-feira (19), e, logo de cara, quebrou um recorde: enfrentou a viagem mais longa entre os clubes da primeira fase.

Do Sul ao Norte

O Grêmio enfrentará o São Raimundo no estádio Flamarion Vasconcelos, em Boa Vista. O palco do jogo fica a 5.121 quilômetros de distância da casa do time gaúcho, a Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Boa Vista, onde fica o Flamarion Vasconcelos, é a capital de estado mais ao norte do Brasil. Porto Alegre, cidade em que o Grêmio joga, é a capital de estado mais ao sul do país.

O trajeto entre os estádios levaria cinco dias para ser feito de ônibus. A pé, ele seria cumprido em 48 dias.

A efeito de comparação, a distância percorrida é maior do que cruzar os Estados Unidos de costa a costa. Se uma pessoa saísse de Miami, na costa leste, e fosse para San Francisco, na costa oeste, ela percorreria 5.118 quilômetros.

O Grêmio tentou amenizar o cansaço da viagem. O clube fretou um voo de Porto Alegre a Boa Vista na última terça-feira e cumpriu o trajeto em cinco horas. Voos comerciais demoram mais — o trecho é feito em sete horas.

Esta é a primeira vez que o Grêmio jogará profissionalmente em Roraima. O confronto foi definido em sorteio realizado pela CBF.

Um jogo, uma vaga

São Raimundo e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), em jogo único pela primeira fase da Copa do Brasil. Quem vencer, avança à etapa seguinte.

Em caso de empate, a decisão do classificado se dará nos pênaltis. A CBF alterou o regulamento da Copa do Brasil, que antes dava a vantagem do empate à equipe visitante.

O mando foi definido pelas posições dos clubes no ranking da CBF. Quem aparece à frente — no caso, o Grêmio — joga fora de casa.

O vencedor do confronto já tem caminho definido para a fase seguinte. O adversário sairá da partida entre Barcelona de Ilhéus-BA e Athletic-MG.