Gramado natural ou sintético? Diretor da NFL no Brasil evita preferência

A qualidade do gramado é uma das prioridades da NFL para as suas partidas. Se o ideal é ser natural ou sintético? Para o diretor-geral da NFL no Brasil, tanto faz. O que importa é que esteja dentro dos altos padrões da maior liga de futebol americano do mundo.

O que aconteceu

Luis Martínez afirmou ao UOL que a NFL não tem preferência no debate sobre os tipos de gramados. Ele deu a declaração após o anúncio da segunda edição do São Paulo Game, que será disputada em 5 de setembro.

O chefão da liga norte-americana no Brasil acrescentou que os jogadores estão acostumados a ambos e que o importante é a condição dos campos. "Para nós, a prioridade número um é garantir sempre que os atletas tenham as condições corretas para jogar", relatou.

Temos os dois [gramados naturais e sintéticos] na NFL. Qual [é o preferido]? Depende de muitas coisas, mas os jogadores também estão acostumados a jogar [em ambos], Pode ser um ou outro. Mas a Arena Corinthians para nós é um grande estádio, uma grande parceria.

Luis Martínez, diretor-geral da NFL no Brasil

Quase metade dos estádios dos 32 times da NFL adota a grama artificial, de acordo com levantamento do The Athletic —braço esportivo do New York Times. Os demais são naturais, com alguns poucos tendo implementado o chamado híbrido, misturando a grama com o sintético.

O diretor ainda disse que a NFL possui uma equipe especializada nos EUA para assegurar o padrão de qualidade dos gramados que receberão seus jogos. Esse time, inclusive, já começou a debater a questão do campo da Neo Química Arena para garantir as melhores condições e evitar polêmicas do ano passado. O gramado da casa corintiana é específico para a prática do futebol, e não para o futebol americano.

Para nós, a prioridade número 1 é garantir sempre que os jogadores tenham as condições corretas para jogar. Temos um time muito grande e especializado trabalhando para garantir que o gramado seja o correto, ótimo, com as condições e padrões da NFL. Para além de ter um bom jogo, queremos uma boa experiência para os jogadores e técnicos.

Luis Martínez

Funcionário do Philadelphia Eagles tira grama da chuteira de jogador durante jogo da NFL no Brasil Imagem: Pedro Vilela/Getty Images

Martínez também elogiou o gramado e toda a estrutura da Neo Química Arena, que sediará novamente o São Paulo Game. O estádio do Corinthians foi escolhido para ser o palco da partida após extensa inspeção, superando estádios de rivais. No entanto, o gramado da arena virou alvo de reclamação de jogadores e de espectadores, envolvendo até LeBron James, sobre escorregões e buracos durante a vitória dos Eagles sobre os Packers, em 2024.

A Arena Corinthians é um grande estádio, uma grande parceria. Estamos falando desde agora como vamos garantir isso [qualidade do gramado] para o próximo jogo. Nosso time nos EUA está trabalhando desde já para saber as condições ideais para o nosso próximo jogo.

Natural x artificial

A polêmica do tipo de gramado voltou à tona recentemente com a manifestação de jogadores contra o sintético no futebol brasileiro. A campanha foi lançada na última terça (18) e liderada por Neymar, Lucas e Thiago Silva.

A grama artificial já foi alvo do sindicato dos atletas da NFL. Em 2023, a entidade publicou uma carta depois da lesão do quarterback Aaron Rogers, à época do New York Jets, que sofreu ruptura total do tendão de Aquiles atuando em campo sintético. O título do documento era: 'Apenas grama natural pode nivelar o campo de jogo da NFL".

Não há um consenso científico se o gramado sintético causa mais lesões. O comunicado da NFLPA defende que a grama artificial é "significativamente mais dura para o corpo" e que os jogadores têm uma taxa 28% maior de lesões sem contato nas extremidades inferiores — isto é, sem ser de um lance de choque. No entanto, também existem estudos que não encontraram uma correlação.

NFL em São Paulo de novo

A NFL anunciou que organizará mais um São Paulo Game. A decisão da principal liga de futebol americano do mundo foi divulgada em evento realizado na Prefeitura da capital paulista na manhã desta quarta-feira (19).

O jogo será disputado novamente na Neo Química Arena, estádio do Corinthians. O local foi o palco no ano passado do primeiro confronto da NFL em todo o hemisfério sul do planeta, com a vitória do Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers por 34 a 29, na abertura da temporada.

A partida está marcada para o dia 5 de setembro, uma sexta-feira, mas o time visitante ainda não foi revelado. O adversário dos Chargers e informações sobre ingressos serão divulgados nos próximos meses, quando o calendário da temporada de 2025 for fechado.

O Los Angeles Chargers será o mandante no duelo, mas o adversário ainda não foi definido. Desta vez, não será um time verde a jogar com o mando de campo na casa corintiana, já que as cores predominantes dos Chargers são azul e amarelo.