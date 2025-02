Fluminense anuncia as contratações de Otávio e Everaldo; saiba detalhes

Nesta quarta-feira, o Fluminense anunciou duas contratações. O meio-campista Otávio, ex-Atlético-MG, assinou contrato válido até 2027, enquanto Everaldo, atacante que estava no Bahia, fechou até o final de 2026.

Ambos os reforços realizaram exames médicos no CT Carlos Castilho e estão à disposição da comissão técnica de Mano Menezes para os próximos treinamentos junto ao restante do grupo. Os dois jogadores integram, portanto, o elenco para a fase final do Campeonato Carioca.

Otávio chegou no Atlético-MG em 2022, mas perdeu espaço no começo da atual temporada. Em 2025, com Cuca, o meio-campista entrou em campo em apenas três partidas.

Ao todo, vestindo a camisa do Galo, Otávio participou de 141 partidas - não marcou nenhum gol e distribuiu três assistências no período. Antes de defender o clube de Minas Gerais, o atleta somou passagens pelo Athletico-PR e pelo Bordeaux, da França.

O gaúcho Everaldo, por sua vez, começou sua trajetória profissional no Grêmio, no entanto se destacou na Chapecoense durante o Brasileiro de 2019. Após isso, foi contratado pelo Kashima Antlers, do Japão, clube pelo qual jogou por três temporadas e marcou 34 gols em 101 partidas. Retornou ao Brasil em 2023 para defender o Bahia, e seguiu sua boa fase, anotando 34 gols em 124 jogos.

"Estou muito feliz. Chegar em um clube como o Fluminense é um grande feito na minha carreira e estou bastante motivado para esse novo desafio. Falar do Fluminense é fácil, pois trata-se de um clube muito grande, que vai disputar campeonatos importantes esse ano. Fico feliz de fazer parte desse projeto. Vou dar o meu melhor para honrar essa camisa", disse Everaldo.

"Eu tinha recebido algumas propostas de clubes do Brasil e do exterior, mas nada tenha mexido comigo. Mas quando chegou o Fluminense eu tive a certeza de que era o momento de buscar um novo desafio. Não pensei duas vezes", concluiu.