Flamengo inicia venda dos ingressos para jogo com o Maricá; veja informações

O Flamengo divulgou as informações das vendas de ingressos para o duelo deste sábado, pela última (11º) rodada do Campeonato Carioca, diante do Maricá, às 19h (de Brasília), no Maracanã. A venda de ingressos para os sócios-torcedores do Nação iniciou nesta terça-feira (18), às 14h, no site flamengo.superingresso.com.br.

O duelo anteriormente marcado para ser disputado às 16h30, teve seu horário alterado para às 19h, por conta do forte calor no Rio de Janeiro, sobretudo no período vespertino. Todos os outros jogos desta última rodada também reagendados para o período noturno.

"A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, em razão da situação climática do momento e com foco exclusivo na saúde de atletas e torcedores, entende, como fator preponderante sobre quaisquer outros, a necessidade de reajuste nos horários das partidas e estabelece que todos os jogos do Campeonato Carioca Superbet 2025, a partir desta data, deverão ser realizados após as 18 horas", anunciou a FERJ nas redes sociais, nesta terça.

Já classificado com 20 pontos, o Rubro-Negro, líder, faz frente ao Maricá, que briga por uma vaga na próxima fase. A equipe visitante tem 12 pontos e ainda pode beliscar uma vaga nas semifinais do Carioca, ou na Taça-Rio.

Fala, rubro-negro! Atenção à mudança de horário do #FLAxMAR: o jogo terá início às 19h. Os ingressos já estão à venda. Garanta o seu lugar no Maraca: https://t.co/2hOphJY5Ki#VamosFlamengo pic.twitter.com/d45MqhFCEl ? Flamengo (@Flamengo) February 19, 2025

18/02



(14h) - Diamante+1 (nível 0)



(18h) - Diamante / Platina+1 (nível 1)

19/02



10h - Platina / Ouro+1 (nível 2)



14h - Ouro / Prata+1 (nível 3)



18h - Prata (nível 4)

20/02



10h - Público Geral online / Gratuidades online / Visitantes online

21/02



10h - Pontos de venda físicos e Gratuidades físicas.

22/02



19h - Encerramento das vendas online

