Fifa promove seminário no Brasil com federações de Conmebol e Concacaf

Nesta quarta-feira, a Fifa reuniu no Rio de Janeiro dez federações nacionais da Conmebol, incluindo a CBF, e três da Concacaf para um seminário sobre governança financeira.

Com o Brasil como anfitrião, o evento, que termina na quinta-feira, conta com as federações de Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Venezuela e Uruguai (Conmebol), além de Estados Unidos, México e Canadá (Concacaf).

O objetivo do seminário é ajudar as federações a gerir melhor os fundos distribuídos através do programa Fifa Forward. A iniciativa, lançada em 2016, financia projetos em cada uma das 211 federações filiadas à entidade. Cada federação tem garantidos até US$ 8 milhões (R$ 46 milhões na cotação atual) durante o ciclo 2023-2026.

"The FIFA Club World Cup is an opportunity for clubs to become stronger." ? Arsène Wenger ? pic.twitter.com/3YzshEN9kM ? FIFA (@FIFAcom) February 19, 2025

"Eventos como este cumprem uma nobre missão: a de capacitar as entidades de administração do desporto em todo o mundo sobre as melhores práticas de governança financeira, com o objetivo de assegurar a aplicação eficiente dos fundos de desenvolvimento, em especial os recursos do programa Fifa Forward", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Diretor de finanças da Federação Boliviana de Futebol, Carlos Cespedes afirmou que o evento foi importante para conhecer o trabalho financeiro de outras federações. A Bolívia, inclusive, é o único país dos dez filiados à Conmebol que não conta com um centro de alto rendimento.

No entanto, com auxílio do Fifa Forward, a federação boliviana planeja finalizar em maio de 2026 o projeto da "Casa de La Verde". O espaço de 40 mil metros quadrados terá três campos, alojamentos para 140 pessoas e estrutura para as seleções da Bolívia.