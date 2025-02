Federação confirma horários da última rodada do Carioca

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou na manhã desta quarta-feira os horários da última rodada da fase de classificação do Campeonato Carioca. Houve mudanças na programação em função do forte calor que castiga a cidade nos últimos dias.

A rodada está dividida em dois dias. No sábado, haverá a decisão do campeão da Taça Guanabara. Por isso, os duelos do Flamengo contra o Maricá e do Volta Redonda diante do Boavista serão no mesmo horário, às 19 horas. Mais tarde, o Sampaio Corrêa recebe a Portuguesa, às 21h15.

No domingo, outras três partidas que vão definir os classificados às semifinais. Os confrontos Vasco x Botafogo, Fluminense x Bangu e Nova Iguaçu x Madureira serão disputados às 18h30.

Veja como ficou a última rodada do Carioca

Sábado ? dia 22



Flamengo x Maricá (19h) ? Local: Maracanã;



Boavista x Volta Redonda (19h) ? Local: Bacaxá;



Sampaio Corrêa x Portuguesa (21h15) ? Local: Lourival Gomes;

Domingo ? dia 23



Fluminense x Bangu (18h30) ? Local: Maracanã;



Vasco x Botafogo (18h30) ? Local: São Januário;



Nova Iguaçu x Madureira (18h30) ? Local: Jânio Moraes.