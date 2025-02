Ex-são-paulinos, André Jardine e James Rodríguez se enfrentam pela liderança do Campeonato Mexicano

América e León se enfrentam nesta quarta-feira, às 22h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Mexicano. O duelo marca o encontro entre André Jardine e James Rodríguez, ex-são-paulinos.

Jardine é o técnico do América, atual tricampeão mexicano, enquanto James defende o León. O treinador comandou a equipe sub-20 do São Paulo de 2015 a 2018, ano em que foi promovido ao profissional, cargo que exerceu até 2019. Já o meia colombiano defendeu o Tricolor entre 2023 e 2024, mas teve uma passagem apagada, com dois gols e três assistências em apenas 22 jogos.

América e León lideram o Campeonato Mexicano no momento. O clube de James segue invicto e ocupa a primeira posição, com 19 pontos, três a mais que o time de Jardine, segundo colocado.

CON LA CAMISETA BIEN PUESTA ¡Todos apuéstenle a #LaFiera! ? ¡Regístrate ya en @calientesports y recibe $1,000 de regalo para meterle a nuestro equipos! ? https://t.co/9I9Lht0UFZ#MásAcciónMásDiversión ? pic.twitter.com/XtnxLF7u2a ? Club León (@clubleonfc) February 19, 2025

"O León tem feito um grande torneio e sem dúvidas a chegada do James representa um ganho técnico imenso, como ele tem mostrado. Será um teste duríssimo para nós, mas sei que estaremos à altura do desafio", afirmou o ex-técnico do São Paulo.

Após sair do São Paulo, James fechou com o Rayo Vallecano, da Espanha, onde também não conseguiu se destacar. O meia foi anunciado pelo León em janeiro e já soma bons números pelo time mexicano. Até o momento, o camisa 10 e capitão da equipe marcou um gol e deu quatro assistências em seis partidas.

"Estamos na liderança no momento, mas teremos um grande duelo contra o América pela primeira colocação. Esse será um grande jogo para todos os torcedores e todos aqueles que gostam de futebol, porque é um confronto direto e uma oportunidade de abrir vantagem na tabela de classificação", destacou James.