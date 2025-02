Estêvão projeta reta final do Palmeiras no Paulista e diz estar 100% após problema de saúde

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira, contra o Botafogo-SP, em busca da vitória para seguir sonhando com a vaga no mata-mata do Campeonato Paulista. Uma das esperanças do Verdão, Estêvão projetou a reta final do torneio.

A equipe de Abel Ferreira está, até o momento, fora da zona de classificação para as quartas de final. Além do duelo contra o Botafogo-SP, o time também mira vencer o Mirassol na última rodada para avançar de fase.

"A pré-temporada foi muito curta e a gente teve que se adaptar ao máximo às nossas condições físicas e técnicas. Mas a gente sabe no que a gente está pecando e o que temos de fazer dentro de campo para ter bons resultados. Estamos trabalhando muito todos os dias e, se Deus quiser, vamos buscar mais um bom resultado na quinta e também no domingo para garantirmos a classificação", disse o atacante, em entrevista ao próprio Palmeiras.

O camisa 41 teve que lidar com uma amigdalite nos últimos dias que o tirou do time titular contra Inter de Limeira e São Paulo. O jovem, no entanto, afirmou estar 100% após o problema de saúde.

"Muitas pessoas esquecem que a gente é humano também, que a gente é trabalhador normal (risos). Infelizmente, peguei uma amigdalite forte nesses últimos dias, mas, graças a Deus, eu estou 100% agora e totalmente comprometido e focado para conseguir ajudar a equipe buscando mais três pontos", afirmou.

O duelo contra o Botafogo-SP, válido pela 11ª rodada do Estadual, está marcado para as 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Estêvão ressaltou a importância da torcida para a equipe.

"A torcida é fundamental para a gente. Quando estamos conectados com eles, aquela energia dentro do Allianz Parque é fundamental para nós porque jogamos por eles, para dar alegria para eles e mostrar um bom futebol dentro de campo. Então, buscamos isso, mais uma vitória e, se Deus quiser, fazer um grande jogo e buscar a classificação", comentou.

O Palmeiras ocupa a terceira posição do Grupo D, com 17 pontos, dois a menos que a Ponte Preta, vice-líder e segundo time dentro da zona de classificação. O São Bernardo lidera com 22 unidades, enquanto o Velo Clube fecha a chave com nove.