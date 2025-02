Escalação do São Paulo: Zubeldía escala time titular para encarar a Ponte Preta

A escalação do São Paulo está definida para o duelo desta quarta-feira, contra a Ponte Preta, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Já classificado às quartas de final da competição, o Tricolor entra em campo nesta quarta com a formação titular. A única exceção é Alisson, preservado por causa do desgaste das últimas partidas. Damián Bobadilla entra em seu lugar.

A escalação completa do São Paulo conta com Rafael; Igor Vinícius, Arbleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Bobadilla, Lucas e Oscar; Luciano e Calleri.

Lucas e Oscar começam jogando nesta quarta-feira após serem preservados no clássico contra o Palmeiras por causa da sequência de três jogos consecutivos como titulares, além do suposto risco de lesão causado pelo gramado sintético. Ambos, porém, foram acionados no segundo tempo do Choque-Rei.

Embora já tenha garantido a classificação, o São Paulo pode influenciar diretamente na luta do rival Palmeiras por uma vaga nas quartas de final do Paulistão. Isso porque a Ponte Preta é quem está concorrendo com o Verdão pela classificação para o mata-mata. Uma derrota para a Macaca no Morumbis colocará a equipe de Abel Ferreira sob um risco ainda maior de ser eliminada precocemente do Estadual.

Após a partida contra a Ponte Preta, o São Paulo encerra a sua campanha na primeira fase do Campeonato Paulista no próximo domingo, contra o São Bernardo, às 18h30 (de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, no ABC. Nessas últimas duas rodadas, o Tricolor tentará confirmar a classificação como líder do Grupo C, já que o Novorizontino ainda possui chances matemáticas de desbancar Lucas, Oscar e companhia da primeira colocação.