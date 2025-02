Entenda por que o Santos via necessidade de mudar o Sócio Rei antes mesmo da volta de Neymar

O programa de sócio-torcedores do Santos passará por mudanças, mas engana-se quem pensa que isso tem relação com o retorno de Neymar. Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o clube já planeja as novidades antes mesmo de contratar o meia-atacante.

A movimentação começou ao longo de 2024. O projeto, porém, só foi apresentado ao Conselho Deliberativo na última segunda-feira. A maioria dos conselheiros aprovou. Assim, as mudanças começam a valer a partir de quinta-feira.

A diretoria entende que a reformulação era necessária para corrigir alguns aspectos. Uma das promessas do presidente Marcelo Teixeira, por exemplo, é levar jogos para outros estádios além da Vila Belmiro.

Uma possível casa do Alvinegro Praiano é o Mercado Livre Arena Pacaembu. Com o programa de sócio antigo, contudo, o clube corria risco de ficar com um valor muito baixo de bilheteria.

Atualmente, o Pacaembu tem capacidade para aproximadamente 22 mil lugares. O Santos tem 5.550 sócios Black ativos e que não pagam ingresso e cerca de 1.500 bilhetes são entregues a patrocinadores do clube e da competição.

Ou seja, tirando 7 mil ingressos, restam 15 mil para venda. Destes, ampla maioria seriam vendidos para sócios Gold, plano que tem 40 mil aderidos e dá um desconto de 75%. Assim, supondo que o bilhete seja comercializado a R$ 400,00, a renda seria de cerca de R$ 1,5 milhão. Esse número, porém, ainda cairia mais por conta das despesas e aluguel.

Para não correr esse risco, o Santos decidiu fazer mudanças. Os três planos já existentes vão sofrer alterações e vão ser inseridas duas novas opções. Veja os detalhes no fim da matéria.

Para suprir a ausência dos descontos, o Peixe vai implementar um aplicativo que possibilitará ao clube entender o comportamento dos sócios e oferecer experiências e produtos que atendam as expectativas e desejos dos mesmos.

A ideia é que os benefícios superem o custo dos planos. Haverá um meio de pagamento digital, com descontos em academias, pedágios e mais. O clube vai coletar os dados e, conforme for entendendo os hábitos de consumo dos associados, oferecer produtos mais personalizados.

O Peixe ainda promete prestigiar quem acompanhou o time na Série B. A ideia é fazer um sistema de rating que leva em conta o tipo de plano e a frequência do torcedor no Brasileirão do ano passado para adesão aos 2 mil planos Diamond.

Efeito Neymar?



O número de sócios do Santos cresceu consideravelmente desde a contratação de Neymar. Muitos decidiram aderir ao programa Sócio Rei para tentar comprar ingressos e assistir ao ídolo de perto. Atualmente, o clube conta com 75.181 inscritos.

As mudanças podem ajudar neste momento de alta demanda, mas o Alvinegro Praiano garante que elas já estavam sendo preparadas antes mesmo das negociações com o craque.

Com os novos planos, o Santos espera que a receita mensal salte de R$ 1.516.796,47 (dados de outubro de 2024) para R$ 2.260,369,76. Ou seja, um crescimento de 49%.

Veja os novos planos:

SILVER



Preços - Homens: R$ 40,00 / Mulheres: R$ 20,00 / Menores de 18: R$ 13,33



Descontos: 50% arquibancada e 0% cadeira



Prioridade: P4

GOLD



Preços - Homens: R$ 80,00 / Mulheres: R$ 40,00 / Menores de 18: R$ 26,66



Descontos: 50% arquibancada e 25% cadeira



Prioridade: P3

BLACK



Preços - Homens: R$ 160,00 / Mulheres: R$ 80,00 / Menores de 18: R$ 53,33



Descontos: 75% arquibancada e 50% cadeira



Prioridade: P2

DIAMOND



Preços - Homens: R$ 320,00 / Mulheres: R$ 160,00 / Menores de 18: R$ 108,66



Descontos: 100% arquibancada e 100% cadeira



Prioridade: P1

SANTOS WORLD



Preços - Homens: R$ 160,00 / Mulheres: R$ 80,00 / Menores de 18: R$ 53,33



Descontos: 50% arquibancada, 25% cadeira e direito a quatro ingressos gratuitos por mês



Prioridade: P2