Em ascensão, Natália Silva encara a ex-campeã Alexa Grasso no UFC 315

Em franca ascensão no ranking peso-mosca (57 kg) do Ultimate, onde já ocupa uma posição de destaque, Natália Silva terá uma oportunidade de ouro para, quem sabe, se credenciar para sua primeira disputa de título na organização. No próximo dia 10 de maio, a lutadora mineira enfrentará a ex-campeã da categoria Alexa Grasso no card do UFC 315, em Montreal (CAN).

A notícia foi divulgada em primeira mão pela 'Sportsnet' e confirmada oficialmente pelo UFC, através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). O duelo colocará frente a frente duas atletas do top 5 da divisão dos moscas - a mexicana é a atual número 1, enquanto a brasileira aparece em 5º lugar.

Ex-campeã do 'Jungle Fight', Natália compete no UFC desde 2022. Desde então, a mineira de Pingo D'água, de 28 anos, venceu os seis confrontos disputados por ela no octógono mais famoso do mundo - o último deles contra a ex-campeã peso-palha (52 kg) Jéssica Bate-Estaca, em setembro do ano passado.

Volta após trilogia

Por sua vez, Alexa vem de uma trilogia contra Valentina Shevchenko. Depois de destronar a rival em março de 2023, e de manter o cinturão após um empate na revanche entre elas, a mexicana acabou derrotada no último capítulo da rivalidade com a atleta do Quirguistão, em setembro do ano passado.

Este vai ser o primeiro compromisso de Grasso no Ultimate desde que perdeu o cinturão peso-mosca para Valentina. Além de voltar à coluna das vitórias, a mexicana terá a missão de conter a subida de Natália Silva e defender sua posição de líder do ranking.

