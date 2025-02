Destaque do Vasco, Pablo Vegetti é o artilheiro da Copa do Brasil desde sua estreia na competição

O Vasco bateu o União Rondonópolis, na noite desta terça-feira, por 3 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil, no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, em Cariacica. Autor do primeiro gol do Cruzmaltino, Pablo Vegetti é o artilheiro da competição desde sua estreia no torneio.

O argentino já disputou 11 jogos pela Copa do Brasil, marcou oito gols e deu uma assistência. Segundo dados do Sofascore, o atacante também é o líder de participações em gols no período, com nove. Além disso, Vegetti venceu 57 duelos aéreos, converteu 75% de chances claras (6/8), sofreu 31 faltas e precisou de 110 minutos para participar de um gol.

? Pablo Vegetti é o líder em gols e participações em gols da Copa do Brasil desde a sua estreia na competição! ?????? ?? 11 jogos

? 8 gols (!)

?? 1 assistência

?? 9 participações em gols (!)

? 110 minutos p/ participar de gol (!)

? 75% chances claras convertidas (6/8!)

? 57... pic.twitter.com/p6uMPQADv7 ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) February 19, 2025

Na edição de 2024, Vegetti terminou como artilheiro do torneio, com sete gols marcados em dez jogos. O atacante foi peça fundamental na campanha do Vasco, que foi até a semifinal, quando caiu para o Atlético-MG.

O atacante de 36 anos está no Cruzmaltino desde 2022. Ao todo, já disputou 83 jogos, marcou 39 anos e deu cinco assistências.

Com a vitória sobre o União Rondonópolis nesta terça-feira, o Vasco garantiu vaga na segunda rodada da Copa do Brasil e espera o vencedor do duelo entre Barcelona-RO e Nova Iguaçu, que acontece na próxima quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), para conhecer seu adversário na próxima fase.

O Vasco volta a campo neste domingo, às 18h30, quando recebe o Botafogo, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, em São Januário. O Cruzmaltino ocupa a 4ª posição, com 14 pontos.