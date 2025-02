De volta! Ex-campeã do UFC, Miesha Tate anuncia luta contra Yana Santos em maio

A última luta disputada por Miesha Tate ocorreu em dezembro de 2023. Desde então, pouco se falou sobre o eventual retorno da americana - fazendo seus fãs, inclusive, projetarem uma possível aposentadoria da atleta de 38 anos. Mas este não será o caso, ao menos não no momento. Afinal de contas, a ex-campeã peso-galo (61 kg) do UFC e Strikeforce anunciou sua volta ao octógono mais famoso do mundo. 'Cupcake', como é conhecida, medirá forças contra Yana Santos no dia 3 de maio.

O combate foi divulgado pela própria atleta em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Vindo de vitória contra Julia Avila, Miesha medirá forças contra Yana, que também teve o braço erguido em sua última aparição ao desbancar Chelsea Chandler. Apesar de ter confirmado a data da luta, o UFC ainda não anunciou qual será a sede do card do início de maio. Apesar disso, Santos confirmou o confronto com um comentário na publicação de Tate: "Te vejo em breve".

"É oficial! Dia 3 de maio contra a Yana Santos. Eu ainda tenho o que é preciso e se você duvida de mim, por favor, me aguarde e fique por aqui. Marque na sua agenda", escreveu a veterana americana em suas redes sociais.

Rival russa revela idolatria por Tate

Assim que Miesha quebrou o segredo e anunciou o combate nas redes sociais, Yana também utilizou sua plataforma para compartilhar uma mensagem incomum no meio. Mesmo escalada para enfrentar a americana, 'Foxy', como é conhecida, admitiu ser fã de Tate, que marcou época e ajudou a pavimentar o MMA feminino dentro e fora do UFC. Agora resta saber se a atleta russa conseguirá deixar a admiração fora da equação quando as duas estiverem dentro do octógono.

"Que confronto dos sonhos! Obrigado ao UFC por sempre me dar grandes oportunidades. Miesha Tate é minha lutadora favorita há anos. Que sonho é dividir o octógono com ela. Me certificarei de trazer a minha melhor versão no dia 3 de maio", celebrou Yana.

Aos 38 anos, Miesha Tate é dona de um cartel no MMA profissional de 20 vitórias e nove reveses. Já Yana Santos, três anos mais jovem, possui um histórico como atleta profissional da modalidade de 15 triunfos, oito derrotas e um 'no contest' (luta sem resultado).

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Miesha Tate (@mieshatate)

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Yana "Foxy" Santos (@yanamma)