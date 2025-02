Cossenza: João Fonseca pode apresentar mais, mas derrota é compreensível

João Fonseca pode apresentar mais do que na derrota na primeira rodada do Rio Open, mas é compreensível que ele tenha sentido a pressão dias após vencer seu primeiro título profissional, analisou o colunista Alexandre Cossenza no UOL News Esporte desta quarta (19).

A gente espera do João sempre o melhor que ele é capaz de fazer. Só que com 18 anos ele não vai fazer esse melhor todo dia. Ficou um gostinho de quero mais, porque a gente sabe que o João pode apresentar mais do que apresentou ontem, mas [essa derrota] é perfeitamente normal dentro das circunstâncias.

Alexandre Cossenza

João Fonseca venceu o ATP de Buenos Aires no último domingo (16) e mostrou cansaço físico e mental em sua estreia no Rio Open, ontem (18), na quadra Guga Kuerten.

O colunista destacou que a expectativa em torno de João Fonseca não está presente só no Brasil, mas em todo circuito mundial do tênis.

Para Cossenza, mesmo diante de todo frisson, derrotas como para o algoz francês Alexander Müller (nº 60 no ranking da ATP) fazem parte do amadurecimento de uma grande promessa.

A gente tem essa dificuldade para medir a expectativa em relação ao João porque ele é um garoto talentosíssimo, ele é precoce e ele faz coisas completamente fora da curva para um garoto de 18 anos no circuito mundial.

Ele está sendo badalado no mundo inteiro. Tem Alcaraz falando dele, Sinner falando dele, ex-tenistas falando dele, todo mundo colocando o João como um futuro top 10, um tenista que vai brigar para ganhar a Grand Slam, para ser o número 1 do mundo.

Alexandre Cossenza

