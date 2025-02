Corinthians vê Libertadores como prioridade para temporada, diz Hernan

O Corinthians trata internamente a Copa Libertadores como prioridade para esta temporada, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Quando o Corinthians sacramenta a classificação para a Libertadores, a mentalidade dos jogadores mais experientes e vencedores começou a chegar para os mais jovens, passando pela comissão técnica, pelo Fabinho Soldado, algo no sentido de que a Libertadores vai ser o grande objetivo do Corinthians.

Os rivais estão ganhando Libertadores, os clubes brasileiros estão fazendo finais de Libertadores, e o Corinthians faz tempo que não chega. O Corinthians tem camisa, o Corinthians tem torcida, tem estádio e pode chegar.

André Hernan

O Timão entra em campo contra o Universidad Central-VEN, hoje (19), às 21h30, no primeiro jogo da segunda fase da pré-Libertadores. A partida de volta acontece na Neo Química Arena.

Segundo o colunista, jogadores recém-chegados como Memphis Depay acrescentaram uma mentalidade vencedora ao vestiário do Timão e tratam a Libertadores como sonho de consumo.

O Memphis, que é um jogador que chegou há pouco no Corinthians mas já entende muito bem o que é o Corinthians, fala muito sobre mentalidade vencedora, que é algo que ele traz do futebol europeu, das grandes competições que ele disputou.

Então há um casamento de mentalidade vencedora e de o que é o Corinthians, do espírito do que é o corintiano, de voltar a ser protagonista na Libertadores como já foi lá atrás, campeão em 2012, campeão do mundo também.