Corinthians terá força máxima e novidade no banco para estreia na Libertadores; veja escalações

O Corinthians está definido para o jogo desta quarta-feira, contra a Universidad Central, pela ida da segunda fase da Copa Libertadores. O técnico Ramón Díaz escalou força máxima e terá uma novidade no banco de reservas para a estreia no torneio continental.

Trata-se do jovem meio-campista Breno Bidon. O Filho do Terrão retorna à equipe após conquistar o título do Sul-Americano sub-20 pela Seleção Brasileira da categoria.

A escalação do Corinthians, portanto, tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Timão atravessa grande fase e detém a melhor campanha do Campeonato Paulista. A equipe do Parque São Jorge tenta aproveitar o bom momento para se classificar à próxima fase da Libertadores.

O duelo será decidido através de partidas de ida e volta. Caso o empate persista no placar agregado, a definição será nos pênaltis. O vencedor do confronto enfrenta Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na terceira fase, a última antes da fase de grupos.

A bola rola daqui a pouco, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, capital da Venezuela. O árbitro do jogo será o uruguaio Gustavo Tejera, auxiliado pelos compatriotas Carlos Barreiro e Andres Nievas. Antonio Garcia (URU) ficará à cargo do VAR.