Corinthians recusa proposta do Zenit de R$ 149 milhões por Rodrigo Garro

O Corinthians recusou uma proposta multimilionária do Zenit, da Rússia, pelo meia Rodrigo Garro.

O que aconteceu

O Zenit ofereceu cerca de 25 milhões de euros (cerca de R$ 149 milhões na cotação atual) pela compra do meio-campista. A informação foi publicada primeiro pela Rádio Bandeirantes e confirmada pelo UOL.

A equipe paulista respondeu a proposta com a negativa na tarde desta quarta-feira (19), destacando que não tem interesse na venda do atleta.

O Timão considera o jogador peça fundamental do elenco. Garro foi eleito craque do Brasileirão em 2024, após a arrancada histórica do clube na reta final do campeonato.

Garro está com a delegação corintiana está em Caracas, na Venezuela, para o confronto de ida da pré-Libertadores contra o Universidad Central, às 21h30 (de Brasília).