Corinthians desperdiça chances e cede empate à UCV na estreia pela Libertadores

O Corinthians desperdiçou chances e estreou com o pé esquerdo na Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o Timão só empatou com a Universidad Central no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, por 1 a 1, em jogo válido pela ida da segunda fase do torneio continental. André Carrillo marcou para a equipe alvinegra, enquanto os mandantes deixaram tudo igual através de um gol contra de João Pedro Tchoca.

Com o resultado, o time do Parque São Jorge precisa vencer para se classificar durante o tempo normal na partida de volta. Se o empate persistir no placar agregado, o embate irá para os pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista.

O segundo e decisivo encontro entre Corinthians e Universidad Central está agendado para a próxima quarta-feira. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena. O vencedor do confronto enfrenta Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na próxima etapa, a última antes da fase de grupos.

Antes disso, entretanto, o Timão tem um compromisso do Campeonato Paulista pela frente. Já classificado, a equipe de Ramón Díaz recebe o Guarani em Itaquera neste domingo, pela 12ª e última rodada da primeira fase do Estadual. O duelo terá início às 18h30.

Já a UCV mede forças com a Portuguesa, no sábado, às 21h, pela quinta rodada do Campeonato Venezuelano.

O jogo

O Corinthians, mesmo fora de casa, dominou as ações na reta inicial da partida. Logo aos oito minutos, Memphis Depay recebeu de Yuri Alberto e rolou para Rodrigo Garro, na entrada da área. O meia chegou batendo, mas viu a bola explodir na marcação.

A equipe alvinegra manteve a pressão alta e tinha controle do jogo, mas pecava no último terço. O time chegou com perigo outra vez só aos 30 minutos, quando André Carrillo levou para a linha de fundo e tentou encobrir o goleiro Miguel Silva, que deu um tapa na bola e mandou para escanteio.

Aos 33, foi a vez de Matheuzinho arrancar pelo lado direito e cruzar rasteiro para Memphis, que chutou de primeira e parou na defesa de Miguel Silva. No lance seguinte, o Timão tomou um susto. Cumana recebeu lançamento na segunda trave e ajeitou para Granko, que finalizou por baixo. André Ramalho apareceu em cima da linha para salvar o Corinthians.

O time do Parque São Jorge enfim abriu o placar aos 36 minutos, através de Carrillo. Memphis Depay fez boa jogada pela esquerda e acionou o peruano, que bateu rasteiro, no canto, e balançou as redes em Caracas.

A Universidad Central levou perigo ao Corinthians aos 39. Juan Cuesta recebeu na intermediária e soltou uma bomba, mas Hugo Souza espalmou. Já os visitante quase ampliaram o marcador aos 44 minutos. Matheuzinho cruzou da direita para Yuri Alberto, que acabou chutando por cima do gol.

Segundo tempo

O Corinthians ficou perto de marcar o segundo logo após a volta do intervalo. Aos três minutos da etapa final, Garro cobrou escanteio na medida para João Pedro Tchoca, que cabeceou no chão e viu a bola passar raspando tinta da trave.

A UCV, contudo, voltou a assustar o Timão aos sete minutos. Zapata invadiu a área pela direita e tocou para Samuel Sosa, que concluiu de primeira e mandou muito perto do gol defendido por Hugo Souza. Yuri Alberto teve chance de liquidar a fatura aos 15, mas não aproveitou. Ele triangulou com Garro na área e tentou dar uma cavadinha sobre o goleiro, mas isolou.

O time visitante relaxou em campo e foi castigado aos 30 minutos. Zapata recebeu cruzamento da direita, subiu nas costas de Matheuzinho e cabeceou firme para o gol. Hugo Souza chegou a fazer boa defesa, mas a bola bateu em João Pedro Tchoca e morreu no fundo das redes.

O Corinthians acordou com o gol sofrido e rondou a área da Universidad Central nos últimos minutos para arrancar a vitória, mas não foi capaz de superar o ferrolho venezuelano e amargou o empate.

FICHA TÉCNICA



UNIVERSIDAD CENTRAL 1 X 1 CORINTHIANS

Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)



Data: 19 de fevereiro de 2025, quarta-feira



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Tejera (URU)



Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Andres Nievas (URU)



VAR: Antonio Garcia (URU)



Cartões amarelos: Ortíz e Granko Universidad Central)



Cartões vermelhos: Nenhum

GOLS: André Carrillo, aos 36? do 1ºT (Corinthians); João Pedro Tchoca (contra), aos 30? do 2T (UCV)

UCV: Miguel Silva; Kendrys Silva, Adrián Martínez, Alfonso Simarra e Cumana (Daniel Carrillo); Alexander González e Francisco Solé; Samuel Sosa (Murillo), Juan Cuesta (Magallán) e Alexander Granko (Zapata); Ortíz (Sousa).



Técnico: Daniel Sasso

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele (Breno Bidon), José Martínez, André Carrillo (Alex Santana) e Rodrigo Garro (Igor Coronado); Memphis Depay (Talles Magno) e Yuri Alberto (Ángel Romero).



Técnico: Ramón Díaz