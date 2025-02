Volpi brilha nos pênaltis, e Grêmio evita vexame na Copa do Brasil

Foi no sufoco, mas o Grêmio eliminou o São Raimundo-RR nesta quarta-feira (19), após empate por 1 a 1 no tempo normal, com direito a gol de empate nos acréscimos, e decisão nos pênaltis (4 a 1), em partida única pela 1ª fase da Copa do Brasil, no Estádio Canarinho, em Boa Vista, Roraima.

Olivera fez o gol de empate do Grêmio nos acréscimos da partida, após Kanté ter aberto o placar para o São Raimundo-RR.

Como não há mais a vantagem do empate para o time visitante nesta edição da Copa do Brasil, a decisão ficou para os pênaltis. O Grêmio levou a melhor ao vencer a disputa por 4 a 1, com o goleiro Tiago Volpi defendendo a cobrança de Klebinho e vendo Luã bater para fora. O próprio Volpi converteu sua cobrança para fechar a disputa.

Vale lembrar que o Grêmio precisou cruzar o país e viajar mais de 5.000 km para chegar à capital roraimense. A viagem de Porto Alegre até Boa Vista foi a mais longa entre os clubes da primeira fase desta edição da Copa do Brasil.

A quilometragem percorrida pelo time gaúcho foi maior que o o público presente na partida desta quarta-feira, de 4.652 torcedores no Canarinho.

Na próxima fase, o Grêmio enfrenta o vencedor do confronto entre o Barcelona de Ilhéus, da Bahia, ou o Athletic Club, de Minas Gerais. As partidas da segunda fase serão no dia 5 de março.

Como foi o jogo

O Grêmio entrou com força máxima no duelo contra o São Raimundo, apesar de estar de olho nas semifinais do Gauchão, que começam neste sábado (21), contra o Juventude. Gustavo Quinteros, técnico da equipe gaúcha, mandou a campo Villasanti, Cristaldo, Olivera e Braithwaite, além de promover a estreia do lateral esquerdo Lucas Esteves.

Apesar de contar com os titulares, o Grêmio teve dificuldades no 1º tempo da partida. O São Raimundo propôs um jogo pegado de muita marcação, e quem sofreu foi Braithwaite, que levou logo duas entradas faltosas com menos de dez minutos de bola rolando.

O dinamarquês Braithwaite pode ter sido o gremista mais "caçado" em campo, mas foi outro atacante do Grêmio que precisou ser substituído ainda na primeira etapa. Aravena reclamou de dores e foi substituído pelo estreante Francis Amuzu, belga que veio do Anderlecht.

Na primeira etapa, só houve duas chances claras de gol, uma para cada lado. A chance do Grêmio veio com Braithwaite, que acertou a trave, e o São Raimundo quase abriu o placar aos 40 minutos com uma bomba de Guilherme, que quase surpreendeu o goleiro Tiago Volpi. O jogo foi bem disputado até o último minuto do 1º tempo, e as equipes foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

Na volta do intervalo, o jogo ficou bastante dinâmico, com boas chances para ambos os lados. Mas quem aproveitou melhor foi o São Raimundo, que abriu o placar aos 20 minutos com Kanté. O meia acelerou pelo meio, driblou dois gremistas e tocou na saída de Volpi para fazer o 1 a 0 do São Raimundo.

Como nesta edição não há mais a vantagem do empate para o time visitante, o Grêmio precisava desesperadamente de um gol para levar o duelo para os pênaltis. O senso de urgência foi tanto que Quinteros fez uma mudança incomum: Amuzu, que havia entrado aos 28 do 1º tempo, foi substituído por Arezo aos 25 da etapa derradeira.

O time gaúcho pressionou bastante, e chegou ao gol de empate salvador nos acréscimos da partida. Oliveira, após cobrança de escanteio, dominou e disparou uma pancada de canhota para superar o goleiro Carlos Henrique e fazer o 1 a 1.

Após o gol de empate, o jogo ficou quente. O gremista Edenílson foi expulso por dar cotovelada em Klebinho. Chiquinho Viana, técnico do São Raimundo-RR, também levou cartão vermelho por reclamação, por conta dos acréscimos.

Com o empate, a disputa foi para os pênaltis. Braithwaite abriu as cobranças para o Grêmio, com a bola no canto e o goleiro no outro. Pelo São Raimundo-RR, Luã bateu a primeira cobrança, e mandou para fora. O zagueiro Jemerson guardou no canto para fazer o 2 a 0 do Grêmio na disputa. Juninho dessa vez não desperdiçou e diminuiu a desvantagem. Arezo também fez o seu e fez 3 a 1 para o Grêmio.

A partir da cobrança de Arezo, Volpi brilhou! O goleiro defenndeu a cobrança de Klebinho e depois foi para a bola para cobrar seu pênalti e decidir a disputa. Bola para um lado, Carlos Henrique para o outro e o Grêmio vence a disputa de pênaltis por 4 a 1, avançando para a segunda fase e justificando seu apelido de Imortal.