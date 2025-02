Com três de Mbappé, Real volta a vencer o City e vai às oitavas da Champions

Atual campeão, o Real Madrid está nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Após vencer na ida por 3 a 2, a equipe voltou a bater o Manchester City nesta quarta-feira, dessa vez por 3 a 1, no Santiago Bernabéu, em Madri. Kylian Mbappé marcou os três gols dos espanhóis, enquanto Nico González descontou para os ingleses.

O time de Carlo Ancelotti enfrentará Atlético de Madrid ou Bayer Leverkusen nas oitavas de final. O adversário será conhecido nesta sexta-feira, por meio de um sorteio realizado pela Uefa. Os jogos da próxima fase estão marcados para os dias 4 e 11 de março. O City, por sua vez, se despede do torneio com apenas três vitórias em dez jogos.

Antes disso, o Real Madrid vira a chave para as demais competições que disputa. A equipe volta a campo neste domingo, contra o Girona, pelo Campeonato Espanhol. Já o City passa a focar no clássico contra o Liverpool, na mesma data, pelo Campeonato Inglês.

O Real Madrid não demorou para abrir o placar do confronto. Logo aos três minutos, o zagueiro Raúl Asencio lançou para Mbappé do campo de defesa. O atacante francês ganhou da marcação do City, bateu por cobertura, encobriu Ederson e marcou um golaço.

O time de Pep Guardiola ofereceu pouco perigo após o tento, e o Real Madrid tratou de colocar mais uma bola na rede aos 32. Após boa troca de passes, Belingham esticou a bola na direita para Vinicius Júnior, que cruzou rasteiro para Rodrygo, na entrada da área, ajeitar para Mbappé. O camisa nove dominou, driblou Gvardiol e bateu forte no canto.

Mbappé quase marcou seu terceiro gol na partida aos 12 do segundo tempo. Valverde avançou pela direita e cruzou rasteiro para o francês, que se atirou na bola, mas parou em defesa de Ederson.

Mas o gol perdido não fez falta. Aos 15, Valverde abriu para Mbappé na direita. O camisa nove pedalou contra a marcação, cortou para o pé esquerdo e bateu no cantinho direito de Ederson. Hat-trick do astro francês no Bernabéu.

Ancelotti promoveu a entrada de Endrick aos 45 minutos. Com pouco espaço, o brasileiro estuda uma saída por empréstimo na próxima janela de transferências.

O City conseguiu descontar nos acréscimos. Aos 46, Marmoush cobrou falta na trave, e a bola sobrou para Nico González marcar o gol de honra dos ingleses.