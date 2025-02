Rio Open projeta impacto de R$ 160 milhões e 'compete' com Rock in Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro

Cada vez mais consolidado no calendário esportivo do Rio de Janeiro e em sua 11ª edição, o Rio Open deverá gerar um impacto econômico de cerca de R$ 160 milhões, segundo estimativa do Governo do Estado.

O que aconteceu

A taxa de ocupação hoteleira na semana da competição é de 75%. Cerca de 45% do público é de outros estados do Brasil, a maioria de São Paulo.

O número de credenciamento da imprensa aumentou em 35%. A situação fez com que a organização ampliasse o tamanho do centro de mídia dentro do evento.

O Rio Open calcula receber cerca de 65 mil pessoas somando todos os dias. A competição vai de 15 a 23 de fevereiro no Jockey Club, na Zona Sul (RJ).

O que posso dizer é que acredito que a gente esteja no melhor momento da história do Rio Open. Estamos começando a planejar essa próxima década do evento. De fato, estamos iniciando um novo ciclo onde novas histórias vão ser contadas. Estamos podendo acompanhar de perto o João Fonseca, um atleta carioca que é o novo fenômeno do tênis nacional e internacional.

Marcia Casz, diretora-geral do Rio Open

'Rio Open compete com Rock in Rio'

Os ingressos foram esgotados em minutos. Segundo o governador do Rio, Cláudio Castro, as vendas já competem em velocidade com o tradicional festival de música Rock in Rio.

A gente espera que seja um evento de muito sucesso. Hoje o Rio Open faz essa disputa sadia com o próprio Rock in Rio sobre quem esgota os ingressos mais rápido. Só que um é um show de música mundial e o outro é um campeonato de tênis. Então demonstra o sucesso que é o Rio Open.

Cláudio Castro, governador do Rio

Cambistas cobram até R$ 3 mil em jogo de Fonseca

O ponto negativo tem sido a livre ação dos cambistas na porta do evento. Dezenas deles têm abordado o público e oferecido preços exorbitantes.

Na estreia de João Fonseca nesta terça-feira (18), por exemplo, eles cobraram até R$ 3 mil pelo ingresso. O custo do bilhete do setor oferecido no site oficial, antes dele esgotar, era entre R$ 230 e R$ 250.

O tenista brasileiro foi derrotado pelo francês Alexandre Müller e está eliminado. Ele sucumbiu com parciais de 1/6 e 5/7.