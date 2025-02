Com história de Rodrygo, COB anuncia volta de futsal aos Jogos da Juventude

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Comitê Olímpico do Brasil anunciou o retorno do futsal aos Jogos da Juventude. O atacante Rodrygo, do Real Madrid, da Espanha, foi garoto-propaganda do COB para a divulgação da novidade.

O jogador, ex-Santos, foi campeão da edição 2015 dos Jogos da Juventude, na categoria de 12 a 14 anos, representando o estado de São Paulo pelo Colégio Santa Cecília, de Santos.

A importância do futsal na minha vida foi muito grande e acho que todo mundo nota isso até hoje no meu jogo, todo mundo vê que eu vim do futsal. Sinto muita saudade. Futsal foi tudo pra mim, onde eu dei meus primeiros passos. Esse campeonato foi muito importante, o último escolar que participei, poder ter contato com times de outros estados... Foi difícil pra caramba, ganhamos nos pênaltis. E quem for disputar aí, agora, é aproveitar que pra mim foi muito fera Rodrygo, em vídeo do COB

O que aconteceu

O futsal ficou fora do programa dos Jogos da Juventude por dois anos. A modalidade tinha entrado no torneio em 2000.

O COB divulgou o retorno nesta quarta-feira (19). A decisão foi alinhada por Marco La Porta, presidente da entidade, em reunião com André Fufuca, Ministro do Esporte, em Brasília.

O COB reconhece a importância do futsal para o esporte brasileiro, um verdadeiro patrimônio nacional. É uma modalidade muito tradicional nas escolas de todo o país e, por isso, não poderia mais ficar de fora Marco La Porta, presidente do COB

"Temos de valorizar o potencial de uma modalidade tão popular como o futsal. Entendemos que o retorno aos Jogos da Juventude também atende a um anseio de uma comunidade forte e atuante", completou.

Os Jogos da Juventude serão disputados em Brasília, entre 10 e 25 de setembro. O torneio terá mais de quatro mil atletas de todos os Estados do país com idade até 17 anos.

Rodrygo, atualmente no Real Madrid, da Espanha, em atuação nos Jogos da Juventude, do COB Imagem: Wagner Carmo/Exemplus/COB

Além do futsal, os Jogos da Juventude terão disputas em mais 18 modalidade. São elas: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, esgrima, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei de praia, vôlei e wrestling.