Jogo da Champíons Asiática 'desaparece' após doença misteriosa em jogadores

O Shandong Taishan, da China, "desapareceu" da partida contra o Ulsan, da Coreia do Sul, marcada para esta quarta-feira (19), pela oitava rodada da Liga dos Campeões Asiática. O clube chinês alegou não ter jogadores suficientes para formar um time e disputar a partida.

O que aconteceu

A Confederação Asiática informou horas antes que o Shandong Taishan não tinha a "intenção de comparecer" à partida. O confronto estava previsto para as 7h (de Brasília) desta quarta-feira (19), no estádio Ulsan Munsu, na Coreia do Sul. A equipe chinesa, inclusive, já estava na Coreia do Sul.

A entidade apontou ainda que o time chinês foi "considerado como tendo se retirado" da Champions Asiática. O comunicado informou que "o caso será agora encaminhado aos comitês relevantes da AFC, conforme apropriado para suas decisões".

A Confederação Asiática de Futebol confirma que o Shandong Taishan FC, da China, é considerado ter se retirado da Liga dos Campeões Asiática após o clube ter confirmado que não pretendia comparecer à sua partida da fase de grupos (Leste) contra o Ulsan, da Coreia do Sul, em 19 de fevereiro de 2025. Trecho do comunicado da Confederação Asiática de Futebol

O Shandong Taishan informou que, devido a "graves desconfortos físicos", não tinha jogadores suficientes para formar um time. O clube se manifestou pela rede social chinesa Weibo e pediu desculpas ao Ulsan, à Confederação e também aos torcedores.

Devido a graves desconfortos físicos entre os integrantes da equipe, a equipe médica avaliou que os jogadores não conseguiriam formar um time para participar da 8ª rodada da Liga de Elite da Liga dos Campeões da AFC contra o Ulsan HD Football Club. Lamentamos profundamente isso e gostaríamos de expressar nossas mais profundas desculpas à AFC, ao Ulsan HD Football Club, ao gãs de futebol e a todos os setores da sociedade. Shandong Taishan, no Weibo

Uma possível ausência na partida, porém, não foi levantada pelo e o técnico interino Tang Tian e o jogador Wako. A dupla esteve na entrevista coletiva da última terça-feira (18) e destacaram a importância de uma vitória para avançar na Champions Asiática. A equipe ainda realizou um treino oficial.

O regulamento da Champions Asiática prevê que cada clube deve inscrever entre 18 e 23 atletas para cada partida. O Shandong não informou quantos jogadores teriam condições de atuar contra o Ulsan.

O Shandong Taishan era o oitavo colocado do Grupo A da Champions asiática, com dez pontos, dentro da zona de classificação para a próxima fase. A Champions Asiática, porém, compartilhou os classificados sem o time chinês