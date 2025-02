César Almeida detalha lesão ligamentar no joelho e traça prazo para voltar à ativa no UFC

Logo na primeira quinzena de janeiro, César Almeida entrou em ação no UFC Vegas 101 e, com um nocaute avassalador, apagou Abdul Razak Alhassan. O desempenho também lhe rendeu o bônus de 50 mil dólares (então R$ 305 mil) pela 'Performance da Noite'. Mas o que se encaminhava para ser um início de temporada memorável para o brasileiro, acabou se tornando um pesadelo para 'Cesinha', que sofreu uma grave lesão no joelho direito. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o striker paulista deu detalhes sobre a contusão, explicou sua gravidade e traçou um prazo para seu retorno ao octógono.

Apesar de não conseguir precisar exatamente o momento da lesão, César provavelmente se contundiu durante o combate. Isso porque o brasileiro relembra que logo após ter o braço erguido passou a sentir um incômodo na região, prontamente comunicado à equipe médica do UFC. Após retornar ao Brasil, Cesinha passou por uma bateria de exames e teve diagnosticada de forma oficial uma lesão no menisco e nos ligamentos do joelho direito.

"Depois da última luta, estava sentindo uma dor no joelho. Falei para o médico do UFC. Quando cheguei aqui em São Paulo, fiz a ressonância e recebi uma notícia um pouco triste. Porque foi uma lesão de ligamento e menisco. Era (caso) cirúrgico, não tinha como fazer o tratamento conservador. Mas aí consegui fazer a cirurgia rápido e é isso. Agora (a lesão) foi no joelho direito. Agora é seguir o processo para ficar bem logo", relembrou o brasileiro.

Prazo de recuperação

A lesão chegou como um balde de água fria para as pretensões de Cesinha, que havia emplacado sua primeira sequência de vitórias no UFC. Devido à gravidade, a expectativa é de que o striker paulista passe por um período de seis a nove meses de recuperação para, então, ser liberado a voltar a treinar. Desta forma, no cenário mais otimista possível, Almeida pode voltar a competir no octógono ao fim da temporada de 2025. Experiente e com quatro cirurgias na bagagem, o brasileiro se mantém positivo de que pode voltar o quanto antes à ativa.

"Falam (que o prazo de recuperação) gira em torno de seis a nove meses. Depende muito de como vai recuperar, de como o corpo vai responder à cirurgia. Já faz duas semanas, hoje faz duas semanas que operei. Meu corpo está reagindo bem, está se recuperando. Talvez (meu retorno) seja mais rápido do que a gente espera. (Esse prazo) é para voltar a treinar. Talvez (eu volte a lutar) ainda esse ano, por volta de novembro ou dezembro. Já comecei a fisioterapia. Meu plano é ficar bem para, talvez, em novembro ou dezembro já fazer mais uma luta", explicou Cesinha.

Depois de construir uma carreira sólida no kickboxing, César Almeida decidiu se aventurar nas artes marciais mistas, tendo sua primeira experiência em 2016. A migração em definitivo para o MMA veio mesmo em 2021, quando o brasileiro se destacou no cenário regional e cativou a atenção do UFC. Até o momento, Cesinha detém um cartel profissional com sete vitórias e uma derrota na modalidade.